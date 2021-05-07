Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Катара

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамадан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент и шейх обстоятельно обсудили перспективы развития двусторонних отношений, подтвердили приверженность расширению многоотраслевого сотрудничества.

Собеседники отметили наличие серьезного потенциала и ресурсов для наполнения казахско-катарской кооперации новым содержанием.

Президент предложил активизировать взаимодействие между правительствами и деловыми кругами двух стран и сформировать отдельный список совместных инвестиционных проектов. Как подчеркнул глава нашего государства, "приоритетными сферами сотрудничества являются сельское хозяйство, геологоразведка и горнорудная промышленность, транспорт и логистика, а также финансы и банковский сектор".

Касым-Жомарт Токаев пригласил эмира Катара совершить официальный визит в Казахстан в удобное для него время с целью фиксации на высшем уровне договоренностей о конкретных направлениях сотрудничества между двумя странами.

Шейх Тамим Аль Тани заявил о заинтересованности Дохи в развитии многопланового экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном. По мнению эмира, желательно подготовить несколько крупных инвестиционных проектов, которые станут своеобразным локомотивом двустороннего сотрудничества.

Отдельной темой переговоров стали меры правительств двух стран в борьбе против распространения COVID-19. Эмир Катара высоко оценил достижение казахстанских ученых в разработке противоковидного препарата, что позволило Казахстану войти в десятку государств, выпускающих собственную вакцину и пятерку стран, зарегистрировавших свою научную разработку.

В завершение беседы эмир Катара выразил благодарность за приглашение совершить визит в Казахстан.

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