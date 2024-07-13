Сотрудничество в энергетической и транспортно-логистической отраслях обсудил Токаев с послом ОАЭ

Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между двумя странами

Рассказать друзьям

Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, сообщает Акорда.





На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.





Также был обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ.





Кроме того, президент выразил благодарность за активное участие представительной делегации в работе саммита ШОС в Астане.