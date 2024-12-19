18.12.2024, 12:45 24291
Сотрудничество в ключевых областях обсудили президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау
Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана на Африканском континенте
Фото: Акорда
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели переговоры, сообщает Акорда.
По словам Токаева, Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана на Африканском континенте.
Мы весьма заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Считаю, что у нас очень хорошие перспективы, учитывая, что правительства обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы найти дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. У нас схожие взгляды на актуальные международные вопросы, и мы готовы расширять наши контакты с вашими представителями в ключевых международных структурах, прежде всего в ООН, а также в Организации исламского сотрудничества", - подчеркнул президент.
Он указал на имеющийся потенциал для развития связей между странами по таким направлениям, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, цифровизация, транспорт и логистика.
В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил Токаеву благодарность за оказанное на казахской земле гостеприимство.
Для нас имеет большое значение тесное взаимодействие с вашей страной. Я приезжал сюда, будучи премьер-министром. Ранее в вашей стране обучались студенты из Гвинеи-Бисау, среди них было много технических специалистов. Мы хотим продолжить сотрудничество по этому направлению, потому что уверены в том, что можем многому научиться у Казахстана", - сказал Умару Сисоку Эмбало.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.
новости по теме
19.12.2024, 13:26 3686
МИД: Казахстан анализирует ситуацию в Сирии
Казахстан внимательно следит в первую очередь за решениями ООН
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в стенах сената заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев прокомментировал эскалацию военных действий в Сирии, передает корреспондент агентства.
Мы внимательно следим за теми решениями, которые принимает в первую очередь ООН, потому что решение о выводе "Талибана" из списка террористических организаций было связано именно с тем, что в соответствии с документами ООН "Талибан" не является террористической организацией. Поэтому наше решение будет основано, в первую очередь, на нашем собственном анализе и, безусловно, на тех решениях, которые будут приниматься в рамках ООН. Поэтому сегодня что-либо говорить о признании или непризнании еще рано. Мы находимся на стадии изучения и анализа ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - заявил вице-министр иностранных дел Казахстана.
Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
На это неделе Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии.
18.12.2024, 16:00 20761
Токаев поздравил эмира Катара с Национальным праздником
Между Казахстаном и Катаром значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным праздником Государства Катар, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надежных партнеров нашей страны в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения. Он также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а катарскому народу - благополучия и процветания.
Ранее президент Казахстана и эмир Катара обсудили реализацию соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.
18.12.2024, 14:38 22561
Президенты Казахстана и Гвинея-Бисау приняли совместное заявление Дополнено
Правительства двух стран приняли соглашение о частичном безвизе
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в расширенном формате, в ходе которого приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;
2. Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;
3. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что в прошлом году исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау. По его словам, этот исторический рубеж закладывает серьезную основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства.
За эти годы нам удалось выстроить отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и крепкой дружбе. Мы уверены, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и торговле. Я рассматриваю ваш визит как важный шаг в укреплении связей между нашими государствами", - добавил президент.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.
Дополнено 18.12.2024, 15.15
Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало провели брифинг для представителей СМИ.
По итогам переговоров президенты выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Как подчеркнул Токаев, официальный визит Умару Сисоку Эмбало в Казахстан наглядно продемонстрировал, что, несмотря на географическую отдаленность, наши страны объединяют общие цели и устремления.
В результате двусторонних переговоров мы достигли важных договоренностей. Данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Так, наши страны заинтересованы в максимальном использовании потенциала транспортно-логистической отрасли. Мы договорились изучить пути сопряжения порта Бисау и Транскаспийского транспортного коридора в Западной Африке. Это особенно важно сейчас, когда геополитическая ситуация в мире и вопросы продовольственной безопасности становятся все более серьезными", - заявил глава государства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, одной из главных тем переговоров стало партнерство в области сельского хозяйства. Стороны обратили внимание на то, что Казахстан имеет большие возможности для экспорта зерновых культур в Гвинею-Бисау.
Необходимо в полной мере использовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе нашей страны. Мы также обсудили вопросы сотрудничества в горнодобывающей промышленности и разработке природных ресурсов. В частности, существуют широкие возможности для совместной работы в области разведки и разработки месторождений железа, фосфатов, бокситов и других редкоземельных минералов", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев пригласил делегацию Гвинеи-Бисау принять участие в Международном форуме "Астана", который состоится в следующем году.
Это позволит в полной мере ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Казахстана. Большое значение в сближении наших народов имеют культурно-гуманитарные связи. Я пригласил молодых людей из Гвинеи-Бисау обучаться в высших учебных заведениях Казахстана. Эти меры, несомненно, будут способствовать активизации всестороннего сотрудничества между нашими странами", - отметил президент.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по международной ситуации. Президент Казахстана заявил, что позиции двух стран по многим актуальным вопросам совпадают.
Нас объединяет общий подход к поддержанию глобального мира и региональной стабильности. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках Организации Объединенных Наций и Африканского союза. В целом имеется широкий спектр возможностей для укрепления всесторонних отношений. Сегодняшние важные договоренности - наглядное тому подтверждение. Убежден, что визит г-на Умару Сисоку Эмбало придаст новый импульс сотрудничеству между Казахстаном и Гвинеей-Бисау", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Умару Сисоку Эмбало остановился на возможностях укрепления сотрудничества в ряде отраслей.
Казахстан и Гвинея-Бисау располагают необходимыми механизмами для активизации взаимодействия в таких сферах, как разведка природных ресурсов, образование и экспорт углеводородов. Мы также заинтересованы в дальнейшем углублении контактов в рамках различных международных платформ и продвижении наших многогранных связей", - сказал президент Гвинеи-Бисау.
Ранее главы двух стран обсудили сотрудничество в ключевых областях.
18.12.2024, 08:39 27081
Казахстан завершил председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Фото: МИД РК
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В онлайн-формате состоялось 7-е заседание Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на котором Республика Казахстан официально передала председательство в организации Азербайджанской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу подвел итоги четырехлетнего председательства в СВМДА, отметив ключевые достижения организации за этот период.
В частности, особое внимание уделено процессу трансформации, запущенному по итогам 6-го Саммита СВМДА в октябре 2022 года в Астане. В соответствии с принятой в сентябре 2023 года дорожной картой трансформации, казахстанское председательство разработало и запустило процесс согласования проекта Устава Совещания.
В указанный период Казахстан также инициировал создание трех новых органов - Форума аналитических центров, Совета мудрецов, Фонда СВМДА.
16.12.2024, 12:58 53976
Токаев поздравил короля Бахрейна с Днем независимости
Казахстан рассматривает Бахрейн как надежного и важного партнера в арабском мире и на Ближнем Востоке
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником Королевства Бахрейн - Днем независимости, сообщает Акорда.
В поздравительной телеграмме он отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.
Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны - благополучия и процветания.
Напомним, казахстанцы сегодня отмечают 33-ю годовщину Дня Независимости республики.
15.12.2024, 18:43 65986
Казахстан передаст председательство в СВМДА Азербайджану
Фото: Минобороны РК
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмое заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет в онлайн-формате 17 декабря 2024 года. Заседание ознаменует завершение председательства Казахстана в СВМДА в 2020-2024 годах и начало председательства Азербайджана на период 2024-2026 годов, сообщили в пресс-службе секретариата СВМДА.
Поскольку очередные заседания СМИД СВМДА и Саммита СВМДА проходят с интервалом в два года, министры иностранных дел 28 государств - членов паназиатской организации намерены провести оживленные дискуссии по широкому кругу вопросов, имеющих первостепенное значение для международной повестки дня, включая глобальный и региональный мир и безопасность в свете текущей геополитической ситуации в Азии и мире с момента проведения последнего Саммита СВМДА в Астане в октябре 2022 года", - говорится в сообщении.
Ожидается, что на седьмом заседании СМИД СВМДА будут приняты важные документы, детально согласованные в преддверии мероприятия и доработанные на основе консенсуса в комитете старших должностных лиц СВМДА.
Главным политическим итогом, на который нацелены все государства-члены, станет заявление министров по случаю 25-й годовщины принятия первого учредительного документа СВМДА в 1999 году, в котором изложены основополагающие принципы, регулирующие отношения между государствами - членами СВМДА. Предстоящая министерская встреча станет проверкой степени прочности и актуальности обязательств, взятых на себя основателями СВМДА.
СМИД создаст новый механизм сотрудничества СВМДА - сеть университетов государств - членов СВМДА для взаимодействия в области образования, а также содействия в организации академических и научных обменов.
Кроме того, запланировано, что СМИД примет два ключевых решения в основной области оперативной деятельности организации - мерах доверия. В каталог мер доверия СВМДА будет добавлена новая сфера сотрудничества в рамках человеческого измерения, а именно содействие добровольчеству. Также предполагается, что министры утвердят всеобъемлющий рамочный документ о модальностях реализации МД, направленный на повышение их эффективности и практической отдачи.
14.12.2024, 13:58 85416
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Фото: пресс-служба Кремля
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Москва. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России провели встречу в Ново-Огареве, сообщает пресс-служба Кремля.
Пресс-служба опубликовала фото с встречи. Также в сообщении указано, что встреча состоялась в Ново-Огареве. Другие детали встречи не раскрываются.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии.
13.12.2024, 19:10 96091
Президент Казахстана поздравил президента Туркменистана
Фото: Акорда
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова по случаю 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает пресс-служба Акорды.
В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.
Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнерства между нашими братскими странами", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу - благополучия и процветания.
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