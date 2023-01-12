Совместное заседание палат парламента состоится 13 января

В телефонной беседе президенты подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества

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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в телефонной беседе поздравил своего коллегу - президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.





Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства", - сообщает Акорда .





Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.





Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.