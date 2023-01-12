11.01.2023, 16:15 6051
Совместное заседание палат парламента состоится 13 января
Фото: parlam.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба мажилиса.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат парламента Республики Казахстан 13 января 2023 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, в текущем году пройдут досрочные выборы в мажилис.
Сегодня в ходе заседания мажилиса председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов сообщил журналистам, что роспуск палаты парламента возможен уже в этом месяце.
Все для этого подготовлено, я имею в виду нормативно-правовую базу, соответствующие изменения в законы внесены о том, что будет смешанная система выборов как в маслихаты, так и в мажилис парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время, я пока точные сроки не знаю, возможно, в этом месяце", - цитирует Кожахметова Kazpravda.kz.
Он также напомнил, что роспуск могут инициировать сами депутаты.
Сами депутаты могут инициировать самороспуск, в таком случае через 2 месяца будут объявлены соответствующие выборы. Когда депутаты сложат с себя полномочия, законодательную миссию будет нести сенат. Когда будут объявлены выборы, подготовительная работа будет проводиться, тогда будут объявлены программы", - пояснил он.
Как сообщалось ранее, 14 января в Казахстане состоятся выборы депутатов сената.
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11.01.2023, 13:36 7031
"Юрты несокрушимости" в Буче установили казахстанские бизнесмены - Смадияров
Фото: facebook.com/nagornyak.s
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с установкой "юрты несокрушимости" в украинской Буче.
Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Это частная инициатива бизнесменов. И вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора. Также есть казахская диаспора в Украине. Они между собой общаются, есть межнациональные браки, друзья, родственники, и один народ помогает другому народу. В этом нет никакой проблемы", - заявил Смадияров в кулуарах правительства.
Он подчеркнул, что юрта - это традиционное жилище кочевников.
Оно легкое. Легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья", - заявил представитель МИД.
По его словам, посольство в этом процессе не участвовало.
Вы же знаете, что ситуация сейчас в Украине сложная, поэтому любые вопросы в информационном поле могут выходить в разных ключах. В этом (установлении юрты. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) никакой проблемы не видим, мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта", - резюмировал Смадияров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче Киевской области якобы при участии МИД республики, сообщает ТАСС.
Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - заявила Захарова.
Юрты были установлены в Буче в пятницу, 6 января. Проект был реализован совместно с народным депутатом Украины Сергеем Нагорняком, казахстанскими бизнесменами и казахской диаспорой в Украине. Это специально оборудованные места, в которых украинцы могут бесплатно обогреться, перекусить и зарядить гаджеты в любое время суток, сообщает Forbes.kz.
07.01.2023, 11:32 21971
Токаев и Рахмон поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений
В телефонной беседе президенты подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в телефонной беседе поздравил своего коллегу - президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.
Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства", - сообщает Акорда.
Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.
06.01.2023, 18:43 25736
МИД Кыргызстана и Таджикистана высказались о причастности своих граждан к январской трагедии в Казахстане
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf.
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана опровергли заявления прокуратуры Казахстана о причастности своих граждан к январским событиям 2022 года.
В связи с заявлением Генерального прокурора Республики Казахстан на парламентских слушаниях 5 января об участии граждан Кыргызстана в январских беспорядках 2022 года Министерство категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане", - заявили в МИД КР.
В ведомстве обратили внимание, что ответственность и вина других граждан Кыргызской Республики не была доказана. Ни один гражданин Кыргызстана не участвовал в Казахстане ни на митингах, ни в массовых погромах и мародерствах.
В свою очередь департамент информации МИД Таджикистана 6 января сообщил, что таджикская сторона не получала по официальным каналам от казахстанской стороны сведений о фактах участия граждан страны в упомянутых событиях, сообщает "Радио "Озоди".
Более того, после циркуляции в СМИ информации со ссылкой на органы прокуратуры Казахстана дипломатические и консульские представительства Таджикистана в Казахстане обратились в соответствующие структуры страны пребывания и данные факты не нашли своего подтверждения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
03.01.2023, 17:20 37871
Токаев обсудил вопросы взаимодействия в сфере ТЭК с президентом России
Президенты договорились о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран
Фото: Акорда
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным вопросы взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.
Обсуждены вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс. В этой связи условлено о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран", - сказано в сообщении пресс-службы президента России.
В ходе разговора главы двух стран также обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Президент Казахстана поблагодарил за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.
В Акорде отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Напомним, Казахстан и Россия намерены укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Об этом говорится в Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан принятую главами двух государств в декабре прошлого года.
01.01.2023, 18:02 48051
Тасмагамбетов стал генсеком ОДКБ
Он сменил на этом посту генерала Станислава Зася
Фото: primeminister.kz
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.
Имангали Тасмагамбетов сменил на этом посту генерала Станислава Зася из Беларуси.
Решение о его назначении было принято на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября 2022 года.
Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается "решением совета коллективной безопасности сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ из числа граждан государств-членов".
27.12.2022, 17:36 63821
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Президенту были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства
Фото: telegram/БОРТ№1
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Санкт-Петербург. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, сообщает "БОРТ№1".
Президенту были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства.
Напомним, вчера глава Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
В своем выступлении Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для стран СНГ, призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров и заявил о высокой роли русского языка.
В настоящее время рабочий визит президента в Санкт-Петербург завершен.
26.12.2022, 18:46 68871
Токаев: Сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы стран СНГ прибыли на неформальный саммит, который проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречал президент России Владимир Путин.
Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, принимают участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
В ходе своего выступления президент Казахстана заявил, что уходящий год для мирового сообщества выдался сложным, СНГ принял меры по укреплению потенциала Содружества.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение.
Дополнено 26.12.2022, 19.58
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров.
«Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор Север - Юг, важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, - заявил президент Казахстана.
Напомним, в ходе саммита главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
26.12.2022, 15:12 67946
Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Фото: telegram/БОРТ№1
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Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, сообщает "БОРТ№1".
Главу государства встретил президент РФ Владимир Путин.
В неформальной встрече лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств наряду с президентом Казахстана примут участие главы Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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