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Создать межрегиональный транспортно-логистический консорциум в Азии предложил Токаев

27.01.2022, 18:26 3326
Создать межрегиональный транспортно-логистический консорциум в Азии предложил Токаев
Фото: telegram/ТРК президента
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем сегодня онлайн-саммите "Центральная Азия - Индия" предложил создать межрегиональный транспортно-логистический консорциум для эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры Центральной и Южной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума. Данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов в направлении Индии и портов Каспийского моря и в Персидском заливе", - заявил глава Казахстана. 

 
По его словам, за последние десять лет Казахстан инвестировал в развитие национальной транспортной инфраструктуры около 30 млрд долларов. 
 

В перспективе мы продолжим вкладывать в ее модернизацию значительные инвестиции. Для наших стран, не имеющих выхода к морю, это вопрос стратегического значения. Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности Центральной и Южной Азии должно стать создание надежной, эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры", - подчеркнул президент. 

 

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Ольга Перепечина избрана вице-спикером сената

27.01.2022, 10:02 4886
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - На пленарном заседании сената парламента РК Ольга Перепечина избрана на должность заместителя спикера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предлагаю кандидатуру Перепечиной Ольги Валентиновны на должность заместителя председателя сената. Вы все хорошо знаете Ольгу Валентиновну, она настоящий мастер своего дела, опытный сенатор", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

 
Все депутаты проголосовали за ее назначение.
 
Ольга Перепечина родилась 23 августа 1967 года. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт, по специальности - экономика и организация сельскохозяйственного производства. 
 
Трудовая деятельность: 
 
С 1989 по 1992 годы - экономист совхоза "Новокаменский", село Новокаменка Бишкульского района Северо-Казахстанской области. 
 
С 1992 по 1996 годы - главный экономист агрофирмы. 
 
С 1996 по 2002 годы - начальник Кызылжарского райфинуправления. 
 
С 2002 по 2011 годы - начальник управления финансов Северо-Казахстанской области. 
 
С 2011 по 2014 годы - заместитель начальника, начальник департамента статистики Северо-Казахстанской области. 
 
С 17 октября 2014 года по настоящее время - депутат сената парламента Республики Казахстан VI созыва от Северо-Казахстанской области.
 

Президент РК: мы извлекли из январской трагедии необходимые уроки

25.01.2022, 16:42 10116
Президент РК: мы извлекли из январской трагедии необходимые уроки
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Казахстан в начале января столкнулся с беспрецедентным актом агрессии, но справился с ним и приступил к строительству "нового Казахстана". Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в ходе саммита "Центральная Азия - КНР", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как вам известно, в первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией со стороны террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии. Как государство и нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся", - сказал президент РК. 

 
Он отметил, что в настоящее время ведется энергичная работа над переформатированием государственного управления, систем национальной безопасности и экономической политики. 
 

Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана", - заявил глава государства.

 
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин поддержал действия Казахстана во время трагических событий.
 

Мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветную революцию в регионе, вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, подрывать спокойную жизнь наших народов. Недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия РК по прекращению насилия и стабилизации обстановки", - заявил он. 


 
Также Си Цзиньпин заверил, что Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Он отметил, что в основе отношений КНР с регионом лежат добрососедство и дружба. 
 
Китай намерен продолжить расширять контакты с государствами Центральной Азии. В этом направлении председатель КНР считает важным задействовать потенциал встреч министров иностранных дел стран региона и другие механизмы диалога.
 
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с Китаем в 2021 году достиг рекордных $17 миллиардов.
 

Президент Армении подал в отставку

24.01.2022, 08:17 13396
Президент Армении подал в отставку
Фото: president.am
ЕРЕВАН. 24 ЯНВАРЯ - Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я долго думал. Решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - говорится в сообщении.

 
Свое решение он связал с отсутствием инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику, сообщает РИА "Новости".
 

У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - считает политик.

 
Как отметил Саркисян, сегодня в Армении президент "не может влиять на вопросы войны или мира", не может "наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа".
 

Мы живем в уникальной реальности, <...> когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", - указал он.

 
Как говорится в сообщении, сам Саркисян и его семья стали мишенью для различных политических групп, которых интересуют прошлое политика, "различные конспирологические теории и мифы". По его словам, решение об отставке не эмоциональное, а следует определенной логике.
 
Саркисян заявил, что сейчас Армения представляет собой парламентскую республику по форме, но не по содержанию. Он напомнил, что предлагал создание госсистемы сдержек и противовесов, а не переход от одной формы правления к другой - от парламентской к полупрезидентской или президентской.
 

Без этого трудно говорить о значительных достижениях, потому что прогресс и успех может быть достигнут только в условиях предсказуемой, слаженной системы", - отмечается в заявлении.

 
Он выразил надежду на конституционные изменения, которые позволят президенту работать в более сбалансированной согласованной атмосфере.
 
По армянской Конституции, президент подает прошение об отставке в Национальное собрание, она считается принятой с момента ее обнародования в установленном законом порядке. Внеочередные выборы могут пройти "не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии". До избрания нового лидера обязанности главы государства исполняет председатель законодательного органа.
 
В Армении парламент избирает президента сроком на семь лет. Одно и то же лицо может занять этот пост только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.
 
Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. В 1976 году окончил Ереванский государственный университет (ЕГУ), в 1978 году - аспирантуру Ереванского госуниверситета. Кандидат физико-математических наук. Занимался педагогической деятельностью.
 
В 1990-х начал дипломатическую карьеру, в 1996-1997 годах был премьер-министром Армении. В начале 2000-х ушел в бизнес, участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России, Туркмении и Узбекистане. В 2013 году вновь занял пост посла в Великобритании.
 
Политик стал президентом страны в 2018 году, после того как тогдашний глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии - самой крупной парламентской политсилы - предложил на этот пост кандидатуру Саркисяна.
 

МИД: резолюция Европарламента по ситуации в РК носит предвзятый характер

21.01.2022, 09:39 23196
МИД: резолюция Европарламента по ситуации в РК носит предвзятый характер
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с принятой Европейским парламентом резолюцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности", - заявили в МИД РК.

 
В ведомстве отметили, что при разработке проекта резолюции депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений. Уполномоченный по правам человека в РК и институты гражданского общества, которые ведут непосредственный диалог с государственными органами, также сообщают, что авторы документа к ним не обращались. 
 

Проигнорирована озвученная ранее позиция Министерства иностранных дел РК о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных средств массовой информации, характеризирующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп", - говорится в заявлении.

 
В МИД подчеркнули, что Казахстан, являясь членом Совета по правам человека ООН и авторитетных международных организаций, участником многосторонних соглашений в области гуманитарного права, всецело привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан. Наша страна также вносит весомый вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности, включая борьбу с международным терроризмом.
 

Республика Казахстан нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского Союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения. Поспешное принятие данной резолюции Европейского парламента подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента РК, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества", - заключили в МИД РК.

 
Напомним: депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, сообщает РИА Новости.
 

Токаев и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности в регионе

20.01.2022, 17:28 27706
Токаев и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности в регионе
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном. Президенты договорились активизировать переговорный процесс на уровне руководства правительств двух стран", - сообщает Акорда

 
Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе.
 
Президенты также обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
 

Пострадавшего в Алматы кыргызстанца эвакуировали на родину

20.01.2022, 16:34 28321
Пострадавшего в Алматы кыргызстанца эвакуировали на родину
Фото: mfa.gov.kg
БИШКЕК. 20 ЯНВАРЯ - Гражданина Кыргызстана Чолпонбека Сыдыкова, который был избит во время беспорядков в Алматы, вывезли из Казахстана на специальном медицинском транспорте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

20 января 2022 года по поручению Министерства Генеральным консульством в Алматы организован вывоз Ч. Сыдыкова до КПП "Ак-Жол" на специальном медицинском транспорте", - говорится в сообщении МИД КР.

 
При содействии Министерства здравоохранения КР Сыдыкова встретили на КПП "Ак-Жол" для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение, уточнили в министерстве.
 
Также в ведомстве отметили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего с Сыдыковым инцидента.
 
Ранее СМИ сообщали, что гражданин Кыргызстана Сыдыков был избит при задержании, когда пытался выехать из Алматы в направлении Бишкека.

Также сообщалось о задержании в Казахстане гражданина КР Викрама Рузахунова по обвинениюю в участии в беспорядках в Алматы.
 

Посол Казахстана в РФ: Казахстан и Россия являются надежными союзниками

20.01.2022, 11:53 29481
Посол Казахстана в РФ: Казахстан и Россия являются надежными союзниками
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 20 ЯНВАРЯ - Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Слухи об "отдалении" двух стран неверны, заявил посол Казахстана в Российкой Федерации Ермек Кошербаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан и Россия... являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами продолжит расти", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

 
Как заявил посол, те люди, которые говорят об отдалении между Россией и Казахстаном, ошибаются в своих оценках, и положительная динамика взаимодействия двух стран в ключевых областях это доказывает, пишет РИА "Новости".
 

В Казахстане была предпринята гибридная атака с целью госпереворота - МИД РФ

19.01.2022, 19:53 32476
В Казахстане была предпринята гибридная атака с целью госпереворота - МИД РФ
Фото: Fcebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
МОСКВА. 19 ЯНВАРЯ - В Казахстане бандитами была предпринята гибридная террористическая атака с целью государственного переворота, заявил заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Сыромолотов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот. Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов. Тем не менее, о заказчиках, наверное, говорить преждевременно", - отметил Сыромолотов в своем интервью РИА Новости.

 
По его словам, Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету. Мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти. Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан.
 

По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, а также боевики, получившие опыт в зарубежных странах и горячих точках. Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом", - сказал дипломат.

 
Именно поэтому, считает замглавы МИД РФ, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял шестого января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В ходе событий в Казахстане организация показала себя эффективным и востребованным механизмом противодействия подобного рода угрозам.
 

На данном этапе особенно важно, что властям Казахстана совместно с Коллективными миротворческими силами ОДКБ удалось в сжатые сроки нормализовать ситуацию, восстановить законность и правопорядок в эпицентре кризиса - Алматы. Люди возвращаются к мирной жизни, городские власти приступают к устранению последствий бесчинств бандитов и восстановлению городской инфраструктуры, а Коллективные миротворческие силы ОДКБ, выполнившие поставленную задачу по оказанию содействия стабилизации политической обстановки, уже выводятся из страны к местам постоянной дислокации", - заключил Сыромолотов.

 

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