Спецпредставитель президента РК провел переговоры с госсекретарем США

Фото: МИД РК

Вашингтон. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в США казахстанская делегация во главе с представителем президента по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом и заместителем премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным провела встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.





В ходе встречи Ержан Казыхан передал приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.





Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 млрд долларов США", - говорится в сообщении.





Специальный представитель отметил вклад Казахстана в поддержку международных усилий по обеспечению мира и безопасности, включая деятельность в рамках Совета мира, а также подчеркнул значимость реализации Авраамских соглашений.





Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.





Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства.





Ержан Казыхан подтвердил приглашение государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом.





Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия и выразил готовность к его дальнейшему углублению.





По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог и укреплять казахстанско-американское сотрудничество по всему спектру двусторонней повестки.