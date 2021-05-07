"Стороны не договорились". Представитель Байбека о прошедшей процедуре медиации с Мамаем

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Айжан Ташенова, юрист, представляющий интересы первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека, рассказала о прошедшей процедуре медиации с Жанболатом Мамаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 мая в рамках примирительной процедуры судом проведена онлайн-беседа по иску Бауыржана Байбек к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой c участием ответчиков.

Подчеркну, что, согласно закону, медиация - это неотъемлемая часть искового производства, обязательная в рамках гражданского процесса. Это требование заложено в статьях 150 и 174 Гражданского процессуального кодекса. То есть именно суд инициирует примирительную процедуру и предоставляет сторонам возможность урегулирования спора", - написала Айжан Ташенова на своей странице в Facebook .

В ходе беседы судья А. Утепова разъяснила сторонам право разрешения спора путем примирения, подчеркнув добровольность этой процедуры.

Наша позиция о возможности и условиях примирения уже была озвучена мной во вчерашнем посте. В суде я подтвердила наши требования. Мамай в своем выступлении, как и во всех распространяющих недостоверную информацию материалах, ушел от сути заявленных в иске претензий, пытаясь увести разговор в плоскость не имеющих к разбирательству вопросов. От примирения ответчики отказались", - отметила юрист.

Она добавила, что в связи с отсутствием конструктивного диалога, а также отказа ответчиков от предложенных условий по примирению судьей принято решение о прекращении беседы.

Хочу еще раз напомнить, что суд - это не трибуна для голословных заявлений, политиканства и домыслов. В суде стороны вправе давать объяснения только об обстоятельствах, имеющих отношение к сути спора с обязательным предоставлением подтверждающих доказательств", - сообщила Айжан Ташенова.

По ее словам, далее в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом в течение 10 рабочих дней с даты подачи искового заявления, то есть с 30 апреля, судом будет принято решение о принятии иска в производство для рассмотрения его по существу.

Буду и далее объективно информировать общественность о ходе дела", - написала юрист.

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