Страны ЕАЭС переходят на единую систему транспортного контроля

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - В этом году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введут в строй единую информационную систему внешней и взаимной торговли "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза".

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже разработала необходимую нормативную базу, включающую пакет типовых документов, а также подготовила технологическую основу для запуска процесса информационного взаимодействия между органами транспортного (автомобильного) контроля государств.

На национальном уровне профильным ведомствам новая система обеспечит учет и хранение консолидированной информации о выданных и использованных разрешениях на осуществление международных автоперевозок, а также предоставит оперативный доступ к результатам транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов и штрафов и об устранении ранее выявленных нарушений, пишет газета " Известия ".

"Создание новой системы информационного взаимодействия существенно повысит эффективность транспортного контроля", - сказал в интервью изданию заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России Асланбек Ахохов.

По его словам, единая информационная база будет содержать информацию о результатах проведения транспортного контроля, об оплате сборов и штрафов, информацию об особенностях условий международной перевозки по территориям государств-членов, а также сведения о мерах ответственности за нарушения условий перевозки и об устранении нарушений.

По словам министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкула Жунусова, для полноценного запуска общего процесса необходимо взаимодействие со странами ЕАЭС: профильные ведомства стран "пятерки" со своей стороны должны создать правовую основу, учитывающую особенности каждого из государств Союза, а также технологическую основу, в случае если таковой нет.

Ожидается, что уже к июлю этого года профильные ведомства стран Союза завершат разработку необходимых документов для присоединения к этому процессу.

По данным Ространснадзора, общий процесс информационного обеспечения транспортного автомобильного контроля на внешней границе Евразийского союза должен быть реализован и внедрен не позднее лета 2017 года. Правами администратора общего процесса будет наделена Евразийская экономическая комиссия.

Информация из системы будет доступна не только для контролирующих органов, но и для перевозчиков, что значительно упростит и ускорит процесс осуществления контроля. Таким образом, для бизнеса стран ЕАЭС новая система создаст возможности для существенного снижения бюрократических процедур и бумажной волокиты.

В настоящее время информационное взаимодействие органов транспортного контроля стран ЕАЭС осуществляется на основании так называемых Технических условий, имеющих ряд недостатков. Запуск новой системы позволит государствам - членам Союза перейти на качественно новый уровень информационного обеспечения в режиме, близком к реальному времени.

По мнению представителей перевозчиков, существующая сейчас система контроля на границе не работает в полной мере. В числе ее основных недостатков - уязвимость и зависимость от человеческого фактора, отсутствие единых стандартов ввода данных в общую базу данных.

"У водителей есть масса вариантов обойти меры контроля. И ежегодно в Казахстане фиксируется более 1 тыс. таких нарушений. Это в достаточной степени раздражает наших перевозчиков. С одной стороны, надо процедуру контроля упрощать, чтобы было меньше препон при проведении внешнеэкономических операций, но с другой стороны, не должны ущемляться интересы казахстанских перевозчиков", - сказал "Известиям" заместитель председателя Союза транспортников Казахстана Kazlogistics Юрия Лавриненко.

Член правления Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) Александр Карпук указал на наличие технических проблем существующей системы контроля. Эксперт привел следующий жизненный пример:

"Допустим, белорусский таможенник вносит в систему данные. Вписывает, например, номер - АБ 1385 и далее код с цифрой "1", а на самом деле надо писать "1" через дефис. Представитель Ространснадзора, когда проверяет это уведомление на въезде в РФ, вносит данные в информсистему уже как нужно - "АБ 1385-1" - и гасит это уведомление. Однако, в силу того что белорусский таможенник и представитель Ространснадзора не пользуются едиными стандартами при работе с системой, появляется информация о том, что это уведомление не погашено, хотя это было сделано. Согласно российскому закону ФЗ-362, в случае если перевозчик не погасил это уведомление, на него налагается штраф. И были такие случаи, что гражданин Белоруссии вроде бы всё погасил, приезжает на контроль в Дагестане, а ему говорят, что у него не погашено уведомление. Он возмущается, но так как подтверждающих документов у него с собой нет, приходится платить штраф 25 тыс. рублей. Вот поэтому должны быть единые стандарты ввода данных в систему, которые бы применяли все страны Союза", - резюмировал Александр Карпук.

По данным ЕЭК, автомобильный транспорт обеспечивает более 80% общего объема перевозок грузов в государствах ЕАЭС.

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