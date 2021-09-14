Страны СНГ одобрили проект соглашения по охране и защите авторских прав

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Министерство юстиции подготовило проект постановления правительства Казахстана "О подписании Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается в справке-обосновании к проекту постановления, Межгосударственным советом по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности совместно с базовой организацией Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) и Исполнительным комитетом СНГ был подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Отмечается, что проект Соглашения разработан с целью развития сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Проект Соглашения был рассмотрен и одобрен на десятом заседании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. В этой связи разработан проект постановления правительства Республики Казахстан "О подписании Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", - говорится в обосновании, подписанном министром юстиции Маратом Бекетаевым.

10 сентября проект постановления размещен на сайте " Открытые НПА " для публичного обсуждения, которое продлится до 10 октября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства