17.06.2025, 18:25 13021

Страны ЦА и Китай подписали Астанинскую декларацию

Страны ЦА и Китай подписали Астанинскую декларацию
Фото: Акорда
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главы государств стран Центральной Азии и Китая подписали Астанинскую декларацию второго саммита "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба главы государства.

Также был подписан договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

Напомним, саммит "Центральная Азия - Китай" стартовал в Астане.
 
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Теги:ПодписаниедекларацияЦАКитай

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17.06.2025, 19:21 10826

В тарифной и торговой войне не будет победителей - лидер Китая

В тарифной и торговой войне не будет победителей - лидер Китая
Фото: Акорда
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказался о торговой и тарифной войне, выступая на саммите "Центральная Азия - Китай", передает корреспондент агентства.

На фоне беспрецедентных за последнее столетие перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований. Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всем мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей. Односторонность, протекционизм и гегемонизм нанесут ущерб и другим, и самому себе", - выступил глава КНР.


Он подчеркнул, что "нельзя повернуть колесо истории назад, а важно только двигаться вперед".

Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле построения "сообщества единой судьбы", а не под господством "закона джунглей", - сказал Си Цзиньпин.


Вместе с тем он призвал страны Центральной Азии активизировать взаимодействие с Афганистаном.

Афганистан - наш близкий сосед. Мы должны активизировать взаимодействие с тем, чтобы Афганистан встал на путь самостоятельного развития и смог в кратчайшие сроки достигнуть мира, стабильности, восстановления и развития", - сказал глава КНР.


Си Цзиньпин отметил важность создания "неделимой архитектуры безопасности", обеспечивающей долгосрочное спокойствие и мир.

Необходимо усилить управление региональной безопасностью, продолжать углублять сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности, сообщать, предотвращать и противостоять распространению идеологии экстремизма, твердо бороться с "тремя силами зла" и совместно защищать мир и стабильность в регионе. Готовы оказать пяти странам посильную помощь в борьбе с терроризмом и трансграничной организованной преступностью, а также помощь в обеспечении кибер- и биологической безопасности", - заявил председатель КНР.

 
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Теги:тарифыСи Цзиньпинторговая война
17.06.2025, 19:15 11796

Китай предоставит странам Центральной Азии грант в 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов

Китай предоставит странам Центральной Азии грант в 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов
Фото: Акорда
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай готов поддержать страны Центральной Азии безвозмездным проектом в размере 1,5 миллиарда юаней, передает корреспондент агентства.

Мы готовы в этом году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный проект в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственного развития", - заявил в ходе саммита "Центральная Азия - Китай" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.


Также в течение ближайших двух лет странам Центральной Азии будет предоставлено 3 тысячи квот для участия в курсах профессиональной подготовки.

В целях наращивания сотрудничества в соответствующих сферах Китай решил учредить в рамках формата "Китай - Центральная Азия" центр по борьбе с бедностью, центр по обмену и сотрудничеству в области образования, центр по борьбе с опустыниванием, а также площадку по созданию благоприятных условий для торговли", - отметил глава Китая.

 
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Теги:поддержкаЦентральная АзияКитай
17.06.2025, 11:07 22076

Сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай"

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей
Сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай"
Фото: telegram/Ukimet
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибыли президенты соседних стран для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба правительства.

В столицу прибыли президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана - Садыр Жапаров и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.

Ukimet
Ukimet
Ukimet

Как ожидается, на втором саммите "Китай - Центральная Азия" Китай и страны ЦА наметят новую перспективу развития отношений.

В работе саммита примут участие главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей", - сообщает МИД РК.


По итогам саммита стороны подпишут Астанинскую декларацию и договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которые призваны закрепить стремление сторон к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе взаимного уважения, доверия и общей ответственности за устойчивое развитие региона.

В связи с приездом высоких гостей ДЧС и полиция столицы перешли на усиленный вариант несения службы.

Напомним, вчера в Астану прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Вчера глава Казахстана и лидер КНР провели двусторонние переговоры, по итогам которых были подписаны 24 межправительственных и межведомственных документа.

Первый саммит состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане. На нем механизм сотрудничества "Китай - Центральная Азия" был официально усовершенствован и окончательно оформлен, и отношения между Китаем и странами ЦА вступили в новую эру.
 
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Теги:СаммитАстанаЦАКитай
16.06.2025, 14:08 43826

Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
Фото: Акорда
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с визитом в Астану. С момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны, информирует Акорда.

Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая. В терминале столичного аэропорта председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках. Также были исполнены традиционные танцы двух народов", - рассказали в Акорде подробности встречи китайского лидера.


Напомним, в ходе визита Си Цзиньпина в Астану планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. 17 июня пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.

 
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Теги:ВизитАстанаСи Цзиньпин
14.06.2025, 17:14 92856

Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану - заявление

Подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану - заявление
Фото: https://e-cis.info
Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхайской организации сотрудничества сделали заявление в связи с военными ударами по территории Исламской Республики Иран, передает корреспондент агентства.

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года", говорится в заявлении секретариата организации.

Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - заявили участники ШОС.


Государства ШОС выступили за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.

Члены организации выражают искренние соболезнования народу и правительству Ирана.

Государства - члены ШОС, строго следуя целям и принципам устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств - членов ШОС, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - сказано в заявлении.

 
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Теги:ШОСЗаявлениеБлижний Восток
12.06.2025, 16:38 157586

Токаев выразил соболезнования премьеру Индии в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы

Президент передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендры Моди в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на западе Индии, информирует Акорда.

Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.

Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. По последним неофициальным данным погибли 133 человека.
 
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Теги:ТокаевсоболезнованиеИндия
12.06.2025, 09:00 169921

Токаев поздравил Путина с Днем России

Он отметил высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между государствами
Токаев поздравил Путина с Днем России
Фото: Акорда
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с государственным праздником - Днем России, сообщила Акорда.

С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.


Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.

Напомним, в мае в Астане открылась аллея вечной дружбы Казахстана и России.
 
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Теги:ТокаевПутинПоздравление
11.06.2025, 12:12 200851

Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что между странами нет политических разногласий
Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что страны связывают тесные взаимоотношения, сообщает пресс-служба Акорды.

Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", - заверил глава государства.


В свою очередь премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.

Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными", - отметил Роберт Фицо.


Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Астану.
 
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Теги:РКполитикаСловакия

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