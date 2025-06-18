17.06.2025, 18:25 13021
Страны ЦА и Китай подписали Астанинскую декларацию
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главы государств стран Центральной Азии и Китая подписали Астанинскую декларацию второго саммита "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба главы государства.
Также был подписан договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
Напомним, саммит "Центральная Азия - Китай" стартовал в Астане.
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17.06.2025, 19:21 10826
В тарифной и торговой войне не будет победителей - лидер Китая
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказался о торговой и тарифной войне, выступая на саммите "Центральная Азия - Китай", передает корреспондент агентства.
На фоне беспрецедентных за последнее столетие перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований. Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всем мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей. Односторонность, протекционизм и гегемонизм нанесут ущерб и другим, и самому себе", - выступил глава КНР.
Он подчеркнул, что "нельзя повернуть колесо истории назад, а важно только двигаться вперед".
Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле построения "сообщества единой судьбы", а не под господством "закона джунглей", - сказал Си Цзиньпин.
Вместе с тем он призвал страны Центральной Азии активизировать взаимодействие с Афганистаном.
Афганистан - наш близкий сосед. Мы должны активизировать взаимодействие с тем, чтобы Афганистан встал на путь самостоятельного развития и смог в кратчайшие сроки достигнуть мира, стабильности, восстановления и развития", - сказал глава КНР.
Си Цзиньпин отметил важность создания "неделимой архитектуры безопасности", обеспечивающей долгосрочное спокойствие и мир.
Необходимо усилить управление региональной безопасностью, продолжать углублять сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности, сообщать, предотвращать и противостоять распространению идеологии экстремизма, твердо бороться с "тремя силами зла" и совместно защищать мир и стабильность в регионе. Готовы оказать пяти странам посильную помощь в борьбе с терроризмом и трансграничной организованной преступностью, а также помощь в обеспечении кибер- и биологической безопасности", - заявил председатель КНР.
17.06.2025, 19:15 11796
Китай предоставит странам Центральной Азии грант в 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай готов поддержать страны Центральной Азии безвозмездным проектом в размере 1,5 миллиарда юаней, передает корреспондент агентства.
Мы готовы в этом году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный проект в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственного развития", - заявил в ходе саммита "Центральная Азия - Китай" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Также в течение ближайших двух лет странам Центральной Азии будет предоставлено 3 тысячи квот для участия в курсах профессиональной подготовки.
В целях наращивания сотрудничества в соответствующих сферах Китай решил учредить в рамках формата "Китай - Центральная Азия" центр по борьбе с бедностью, центр по обмену и сотрудничеству в области образования, центр по борьбе с опустыниванием, а также площадку по созданию благоприятных условий для торговли", - отметил глава Китая.
17.06.2025, 11:07 22076
Сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай"
Фото: telegram/Ukimet
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибыли президенты соседних стран для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба правительства.
В столицу прибыли президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана - Садыр Жапаров и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.
Как ожидается, на втором саммите "Китай - Центральная Азия" Китай и страны ЦА наметят новую перспективу развития отношений.
В работе саммита примут участие главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей", - сообщает МИД РК.
По итогам саммита стороны подпишут Астанинскую декларацию и договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которые призваны закрепить стремление сторон к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе взаимного уважения, доверия и общей ответственности за устойчивое развитие региона.
В связи с приездом высоких гостей ДЧС и полиция столицы перешли на усиленный вариант несения службы.
Напомним, вчера в Астану прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Вчера глава Казахстана и лидер КНР провели двусторонние переговоры, по итогам которых были подписаны 24 межправительственных и межведомственных документа.
Первый саммит состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане. На нем механизм сотрудничества "Китай - Центральная Азия" был официально усовершенствован и окончательно оформлен, и отношения между Китаем и странами ЦА вступили в новую эру.
16.06.2025, 14:08 43826
Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
Фото: Акорда
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с визитом в Астану. С момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны, информирует Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.
Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая. В терминале столичного аэропорта председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках. Также были исполнены традиционные танцы двух народов", - рассказали в Акорде подробности встречи китайского лидера.
Напомним, в ходе визита Си Цзиньпина в Астану планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. 17 июня пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
14.06.2025, 17:14 92856
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану - заявление
Фото: https://e-cis.info
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхайской организации сотрудничества сделали заявление в связи с военными ударами по территории Исламской Республики Иран, передает корреспондент агентства.
Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года", говорится в заявлении секретариата организации.
Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - заявили участники ШОС.
Государства ШОС выступили за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.
Члены организации выражают искренние соболезнования народу и правительству Ирана.
Государства - члены ШОС, строго следуя целям и принципам устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств - членов ШОС, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - сказано в заявлении.
12.06.2025, 16:38 157586
Токаев выразил соболезнования премьеру Индии в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы
Президент передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендры Моди в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на западе Индии, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. По последним неофициальным данным погибли 133 человека.
12.06.2025, 09:00 169921
Токаев поздравил Путина с Днем России
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с государственным праздником - Днем России, сообщила Акорда.
С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.
Напомним, в мае в Астане открылась аллея вечной дружбы Казахстана и России.
11.06.2025, 12:12 200851
Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев
Премьер-министр Словакии подчеркнул, что между странами нет политических разногласий
Фото: Акорда
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что страны связывают тесные взаимоотношения, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", - заверил глава государства.
В свою очередь премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.
Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными", - отметил Роберт Фицо.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Астану.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?