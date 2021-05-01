"Сугубо в правовой плоскости. Без политики". Представитель Байбека выступила с заявлением

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АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Юрист, представляющий интересы первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека Айжан Ташенова подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в гражданском порядке в районный суд №2 Ауэзовского района Алматы к гражданину Жанболату Мамаю и его супруге Инге Иманбаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основанием для подачи иска послужили видеоматериалы, размещенные Ж. Мамаем и И. Иманбаевой 13 апреля текущего года на YouTube-канале "Демократиялы Казакстан/Демократический Казахстан" и в соцсетях. В них ответчики публично, безапелляционно и бездоказательно обвиняют Б. Байбека в коррупции и других должностных злоупотреблениях в рамках так называемого "журналистского расследования", - написала юрист в Facebook .

По ее словам, анализ материалов показал, что единственным источником информации, согласно ссылкам, является анонимный телеграм-канал Uzyn Qulaq, занимающийся распространением слухов, домыслов, а также иной непроверенной и несоответствующей действительности информации.

Она подчеркнула, что другой достоверной доказательной базы и подтвержденной информации обвинениям в адрес истца ни в видеоматериалах Ж. Мамая и И. Иманбаевой, ни на сайте ДПК не представлено.

19 апреля, менее чем через неделю, Бауыржан Байбек публично опроверг все обвинения с демонстрацией необходимых официальных документов и других материалов (https://www.youtube.com/channel/UCi6ACkF-ZbYD4NuyIIMMRqw). При этом, учитывая лживость, голословность и циничность высказываний Ж. Мамай и И. Иманбаевой, Байбек принял решение воспользоваться правом на судебную защиту своей чести, достоинства и репутации. Поэтому в рамках гражданского законодательства мы намерены доказать всю безосновательность и абсурдность обвинений авторов видеоматериалов", - заявила правозащитник.

Она продолжила, что с учетом публичности истца и высокой резонансности предстоящего процесса, "а также во избежание манипулирования общественным мнением через разного рода инсинуации Ж. Мамаем, она намерена оперативно и объективно информировать общество о ходе судебного процесса. Будет это делать в сугубо правовой плоскости, без политических и иных не имеющих к делу оценок".

В этой связи Ташенова считает необходимым разъяснить некоторые моменты, связанные с подачей иска.

Во-первых, согласно действующему законодательству любой гражданин нашей страны может осуществлять защиту нарушенных прав в трех плоскостях: уголовной, административной и гражданской. Бауыржан Байбек, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, а также следуя своим личным принципам, принял решение отказаться от уголовного и административного преследования ответчиков, ограничившись гражданским разбирательством. Таким образом, он подает иск как физическое лицо против других физических лиц, безосновательно и публично обвинивших его в тяжких преступлениях", - рассказала она.

Юрист отметила, что Байбек также отказался от взыскания материальной компенсации за принесенный моральный ущерб, руководствуясь главной целью - "установлением истины, лживости распространенных Ж. Мамаем и И. Иманбаевой сведений, а также восстановлением своего доброго имени".

Во-вторых, особенность гражданского законодательства состоит в том, что ответчики Ж. Мамай и И. Иманбаева в открытом судебном процессе должны представить подтверждающие доказательства и документы, на которые опирались, публично обвиняя Б. Байбека в системной коррупции, а также других тяжких злоупотреблениях служебным положением в период работы на госслужбе. То есть, тот, кто обвинил, должен доказать это на конкретных фактах". - продолжила Ташенова.

Она добавила, что Байбек воспользуется правом предоставления суду всех необходимых документов и фактов, опровергающих обвинения ответчиков. Это, по ее словам, 20 постановлений акимата, а также иная документально подтвержденная информация.

В-третьих, в основе лживых, порочащих репутацию Б. Байбека, роликов, распространенных ответчиками, говорится о том, что истец якобы "за 4 года на посту акима Алматы незаконно заработал 1 миллиард долларов США, создав собственную бизнес-империю. Передал в частные руки под застройку и парковки земли Казахфильма, на Атакенте и в Иле-Алатауском национальном парке. Получил взятку за приобретение автобусов. "Крышевал" угольную мафию и тормозил перевод на газ ТЭЦ-2 в Алматы". То есть затрагивается прежде всего деятельность моего доверителя на должности акима Алматы, когда он выполнял хозяйственно-распределительные функции", - поделилась юрист.

Теперь, утверждает она, "все это должно быть доказано ответчиками не на пустых заявлениях, а на основе конкретных фактов и документов".

Именно поэтому в наш иск в первую очередь включены требования об опровержении обвинений Ж. Мамаем и его супругой в период работы истца в качестве руководителя южного мегаполиса", - сказала она.

Правозащитник подчеркнула, что к иску прилагается независимая психолого-филологическая экспертиза. "Она подтверждает, что высказывания Ж. Мамай и И. Иманбаевой - это негативная информация о деятельности Б. Байбека, выраженная в форме утверждений, которые в случае несоответствия действительности относятся к разряду порочащих честь, достоинство и репутацию истца".

В-четвертых, в своих видеоматериалах Ж. Мамай и И. Иманбаева также затронули интересы третьих лиц, голословно обвинив их в различных преступлениях. К примеру, безосновательно утверждается, что Б. Байбек "является хозяином огромной бизнес-империи" с участием почти 100 частных компаний. В качестве частного бизнеса приписывается в том числе со-учредительство в неправительственных, социально-ориентированных организациях. Вместе с тем, так как это не касается моего доверителя напрямую, в нашем иске не затрагиваются высказывания ответчиков в отношении третьих лиц. Однако последние, также ложно обвиняемые в роликах Ж. Мамаем и его супругой, могут обратиться по этим фактам с собственными исковыми заявлениями в суд", - заявила Ташенова.

Юрист в своем посте подчеркивает, что "пустые домыслы, откровенная ложь и клевета Ж. Мамай и И. Иманбаевой, приписывающие Б. Байбеку какие-то сверхъестественные возможности влияния на правоохранительные органы, суды и Центральную избирательную комиссию, не включены в иск, так как это априори исключено на законодательном уровне".

И, в-пятых, в случае удовлетворения судом иска к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой, данные граждане должны будут удалить материалы, порочащие честь и достоинство Б. Байбека, а также дать в соответствующих соцсетях и на YouTube-канале опровержение всех недостоверных, несоответствующих действительности порочащих сведений. После детального ознакомления с делом, глубокого изучения материалов я, как профессиональный юрист и гражданин, полностью разделяю позицию своего доверителя Бауыржана Байбека о недопустимости безосновательных обвинений и оскорблений. Честь и достоинство человека и гражданина - фундаментальные права, которые гарантируются нашей Конституцией каждому, независимо от рода его деятельности или общественного статуса. В Казахстане, к сожалению, пока еще неразвита правовая культура по защите этих ценностей, но, как мы видим, она широко распространена во всех развитых странах ОЭСР (США, Франция, Германия, Великобритания и другие)", - считает правозащитник.

Она призвала Мамая и его супругу как граждан Республики Казахстан, имеющих законные права и обязанности, "отказаться от политизации судебного процесса, содействовать его проведению в открытой конструктивной обстановке и предоставить в соответствии с законом доказательства выдвинутых обвинений".

Обращаюсь также к представителям СМИ, аудитории Фейсбука и других соцсетей. Учитывая влияние "новых медиа" на нашу с вами жизнь, клевета, оскорбляющая и затрагивающая права и интересы личности, семьи, детей и родных, может коснуться каждого гражданина страны, каждого из вас. Все граждане, вне зависимости от своего социального статуса и положения, политических взглядов и воззрений, должны быть уверены, что смогут на законных основаниях отстоять свое честное имя в суде! Прилагаю судебный иск и психолого-филологическую экспертизу, чтобы у каждого желающего была возможность самостоятельно убедиться в правоте нашей позиции https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1QPd4mUYgQKJyajNN9kXVwuc-ERqgDlTw%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR0Tn7nDLNDCh0X2xhXhyMg-615CRHpZudcvBUNiYs1tcgSq_gTKmXhuDtw&h=AT2ZgalwR7ieSQvgwKrxx1qohCJ5nQ4g9W10DxbWluZSER7RvLJ7eI0C3uXSgEqV-v0KtYJeR-bcXAqtWmVmQkCkD5xZKD8sThCKb8nYGcm8cNtt_y8ORFCZ77IJ81Ljc03i&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1vbu86pNcqwDI6aa74gXbPtr9h_AhH0RmrfVkGqtIPIBFzVDdmbQ_abfwjxDjkqEqV7b42uSE6JczsooQqhgMvtaM67iAl1_PIjbjiW2mDJSw0NMTEt8VGfbW8jpeVPopM8xos3KabYmDe5mm-6QqW", - заключила Ташенова.

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