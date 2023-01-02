01.01.2023, 18:02 3371
Тасмагамбетов стал генсеком ОДКБ
Он сменил на этом посту генерала Станислава Зася
Фото: primeminister.kz
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.
Имангали Тасмагамбетов сменил на этом посту генерала Станислава Зася из Беларуси.
Решение о его назначении было принято на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября 2022 года.
Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается "решением совета коллективной безопасности сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ из числа граждан государств-членов".
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27.12.2022, 17:36 18401
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Президенту были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства
Фото: telegram/БОРТ№1
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Санкт-Петербург. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, сообщает "БОРТ№1".
Президенту были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства.
Напомним, вчера глава Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
В своем выступлении Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для стран СНГ, призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров и заявил о высокой роли русского языка.
В настоящее время рабочий визит президента в Санкт-Петербург завершен.
26.12.2022, 18:46 23451
Токаев: Сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы стран СНГ прибыли на неформальный саммит, который проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречал президент России Владимир Путин.
Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, принимают участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
В ходе своего выступления президент Казахстана заявил, что уходящий год для мирового сообщества выдался сложным, СНГ принял меры по укреплению потенциала Содружества.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение.
Дополнено 26.12.2022, 19.58
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров.
«Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор Север - Юг, важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, - заявил президент Казахстана.
Напомним, в ходе саммита главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
26.12.2022, 15:12 24626
Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Фото: telegram/БОРТ№1
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Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, сообщает "БОРТ№1".
Главу государства встретил президент РФ Владимир Путин.
В неформальной встрече лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств наряду с президентом Казахстана примут участие главы Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
22.12.2022, 18:02 38721
Президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор о демаркации общей границы
Фото: telegram/БОРТ№1
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Ташкент. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы, сообщает "БОРТ№1".
Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Рамочное соглашение о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";
- Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции РК и министерством инвестиций и внешней торговли РУ в области развития системы электронной торговли;
- Соглашение о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования;
- Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Меморандум о взаимопонимании между министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Государственным комитетом РУ по лесному хозяйству в области лесного хозяйства;
- Протокол о внесении изменений в соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года;
- Меморандум о сотрудничестве между агентством по стратегическому планированию и реформам РК и агентством стратегических реформ при президенте РУ;
- Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между агентством РК по делам государственной службы и Агентством по развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Кызылординской области РК и хокимиятом Навоийской области РУ на 2023-2024 годы;
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области РК и хокимиятом Джизакской области РУ на 2023-2024 годы;
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области РК и хокимиятом Ташкентской области РУ на 2023-2024 годы;
- Соглашение между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз";
- Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО "Sanoat Energetika Guruhi Enera";
- Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО "Казфосфат" и АО "Узкимёсаноат" и KP Fertilizers Ltd;
- Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (РК) и хокимиятом Ташкентской области РУ.
Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.
В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.
В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.
Напомним, сегодня президенты также провели переговоры в узком и расширенном составах.
22.12.2022, 16:25 39486
Токаев и Мирзиёев провели переговоры в расширенном составе
Лидеры двух государств договорились о создании высшего межгосударственного совета и межпарламентского совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества
Фото: telegram/БОРТ№1
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Ташкент. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев по завершении встречи в узком формате провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.
Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает Акорда.
Президент Казахстана дал высокую оценку итогам прошедших переговоров в узком формате и выразил твердую приверженность комплексному углублению двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
По его словам, страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства.
Подтверждением образцового характера наших межгосударственных связей станет подписание договора о союзнических отношениях. Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению. Кроме того, сегодня будет подписан договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Это историческое соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах", - отметил глава Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений также вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии.
В ходе переговоров лидеры двух государств также договорились о создании Высшего межгосударственного совета и межпарламентского совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что стороны плодотворно взаимодействуют в рамках различных международных структур и механизмов. У Казахстана и Узбекистана общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил плодотворность переговоров в узком формате, рост товарооборота и успешную реализацию совместных проектов.
Ваш государственный визит еще раз подтверждает, насколько крепки наши многовековые узы дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. История и судьбы наших народов тесно переплетены, у наших стран глубокие общие корни, вместе мы решаем насущные вопросы", - сказал президент Узбекистана.
Собеседники также позитивно оценили укрепление культурно-гуманитарных связей. Успешно прошли перекрестные дни культуры Казахстана и Узбекистана, которые обогатили общие духовно-культурные ценности народов. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество двух стран в образовательной сфере.
19.12.2022, 21:19 49361
Президент РК поздравил эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу
В ходе беседы стороны высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства.
Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита эмира Катара в Астану. В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.
Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.
09.12.2022, 18:32 79531
Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности
Фото: МО РК
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Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча руководителей оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.
Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.
В совместном коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии", - отметили в пресс-службе.
В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.
Напомним, вчера стало известно, что в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС.
09.12.2022, 15:38 80006
Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции - Токаев
Фото: Telegram/Sputnik Кыргызстан
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Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции, заявил, выступая на саммите ЕАЭС в Бишкеке, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".
Ни о каком притормаживании процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, все усилия предпринимает для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором в интересах всех стран", - сказал Токаев.
По его словам, не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.
Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм", - отметил глава Казахстана.
Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, отметил президент.
Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация - до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств - членов ЕАЭС", - заявил Токаев.
По его мнению, комиссии и правительствам стран ЕАЭС следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния санкционных ограничений.
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