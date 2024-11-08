Генсек ОДКБ указал на сложную военно-политическую обстановку по периметру организации

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Москва. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 12-й встречи секретарей советов безопасности стран - участниц СНГ генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил сложную военно-политическую обстановку по периметру зоны ответственности организации.





По словам генсека ОДКБ, в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остается на высоком уровне. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе.





Принятое американо-германское решение о размещении средств поражения "большой дальности" на территории Западной Европы создало угрозу возобновления гонки ракетно-ядерных вооружений на континенте и в мире в целом. Продолжается концентрация вооруженных сил НАТО и центров информационной войны на границах Беларуси и Российской Федерации. Стратегическая ситуация ухудшилась после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции", - сказал Тасмагамбетов.





Кроме того, усиливается экономическая, финансовая и военная поддержка Украины в целях продолжения вооруженного противостояния с Россией. Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий.





Он также отметил усиление таких вызовов международной стабильности, как стремительно расширяющееся использование искусственного интеллекта в военных целях, массовое производство и отсутствие четкого регулирования применения смертоносных автономных систем вооружений (САС).





Сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков в Центрально-Азиатском регионе. Несмотря на всю остроту проблемы, на данном участке зоны ответственности ОДКБ нам удается сохранять контроль. Организация продолжает отслеживать связанные с "афганским узлом" вызовы и угрозы, координировать усилия по противодействию им с использованием возможностей рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ", - рассказал генсек.





Он также добавил, что 28 ноября на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ на утверждение глав государств будет представлен проект целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.