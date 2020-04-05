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Токаев: Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом человечеству со времен Второй мировой войны

04.04.2020, 01:10 13123
Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом человечеству со времен Второй мировой войны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином, сообщили в пресс-службе главы государства.
 

Сегодня весь мир должен сплотиться и выступить единым фронтом в целях решительного ответа пандемии и ее последствиям. Поэтому Казахстан твердо намерен продолжить сотрудничество на региональном и международном уровнях для противостояния данной угрозе", - подчеркнул глава государства.

 
В ходе беседы израильский политик выразил поддержку и солидарность с народом и правительством Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
По его словам, в Израиле внимательно наблюдают за практическими действиями и решениями президента Казахстана по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19, оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, а также выполнению социальных обязательств перед населением. По мнению Реувена Ривлина, все принимаемые Казахстаном антикризисные меры своевременны и направлены на обеспечение безопасности страны в условиях пандемии.
 
Президент Израиля отметил, что в настоящее время весь мир вынужден идти на радикальные шаги, вплоть до изоляции и объявления чрезвычайных ситуаций во избежание массового заражения миллионов людей.
 
Обсуждая вопросы развития двусторонних отношений, Реувен Ривлин заявил о заинтересованности в дальнейшем укреплении политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с Казахстаном. В этой связи он пригласил главу государства посетить Израиль с визитом осенью 2020 года.
 
Президент Казахстана с благодарностью принял приглашение и выразил уверенность в полном восстановлении динамики двусторонних отношений с Израилем после ликвидации последствий глобальной пандемии.
 
Телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом государства Израиль Реувеном Ривлином состоялся по инициативе израильской стороны.
 

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