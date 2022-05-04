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Токаев и Эрдоган обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства

03.05.2022, 19:09 2131
Токаев и Эрдоган обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лидеры Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали двум братским народам благополучия, процветания и успехов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенты также обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
 
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Президент РК согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре.
 
Президент Казахстана отметил важную роль Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.
 
Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.
 

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Токаев поздравил правящий альянс Венгрии с победой на выборах

03.05.2022, 15:38 3126
Токаев поздравил правящий альянс Венгрии с победой на выборах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, прибывшего в столицу Казахстана в рамках рабочего турне по странам Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-венгерского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
 
Приветствуя венгерского дипломата, глава государства поздравил правящий альянс "ФИДЕС" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном с недавней победой на парламентских выборах. Президент подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Будапештом, особо отметив значительные возможности в экономической сфере. Он также проинформировал венгерского министра о реализации масштабных политических и экономических реформ в стране, построении Нового Казахстана, а также о подготовке к референдуму по поправкам в Конституцию.
 
В свою очередь Петер Сийарто поблагодарил президента за поздравления в адрес руководства его страны. По словам министра, победа правящей партии важна с точки зрения дальнейшей реализации суверенной и независимой внешней политики Венгрии.
 
Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил о приверженности своей страны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном. Петер Сийарто напомнил о приглашении президенту Казахстана от венгерского руководства совершить визит в Будапешт.
 
Министр от имени Виктора Орбана высказал поддержку осуществляемым под руководством Касым-Жомарта Токаева усилиям по построению Нового Казахстана.
 
С целью придания дополнительного импульса партнерству двух стран Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности совершить ответный визит в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.
 
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В завершение лидер Казахстана передал слова приветствия и теплые пожелания вновь избранному президенту Венгрии Каталине Новак и премьер-министру Виктору Орбану.
 

Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в телефонной беседе

02.05.2022, 16:53 6146
Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в телефонной беседе
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и планы работы над совместными проектами в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре и других областях, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Предыдущий разговор премьер-министров состоялся 21 марта. Смаилов и Мишустин обсудили важность дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия в ЕАЭС, актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в различных областях.
 

Токаев о "языковых патрулях": провокаторы, действующие по заданию спецслужб

30.04.2022, 09:45 12406
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал провокацией действия так называемых языковых патрулей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей - провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями", - высказался глава государства.

 
Токаев заявил о недопустимости использования внешних конфликтов для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди граждан.
 

Такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство - это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - констатировал президент.

 

Токаев провел телефонный разговор с Путиным

29.04.2022, 15:40 15601
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - сообщает Акорда.
 
Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на вопросах, требующих оперативного решения.
 
Глава Казахстана поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств - участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.
 

Минобороны КНР: Китай выступает против внешних сил провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане

29.04.2022, 11:38 16386
Минобороны КНР: Китай выступает против внешних сил провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра обороны Китая Вэй Фэнхэ стороны выразили общую готовность активизировать двустороннее сотрудничество, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Токаев заявил, что Казахстан придает большое значение военному сотрудничеству с Китаем и надеется, что стороны укрепят сотрудничество в миротворческих операциях, совместных учениях, подготовке кадров, военной технике и других областях, информирует сайт Минобороны КНР.
 
Глава Минобороны Китая подчеркнул, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Он отметил, что под руководством глав двух государств двусторонние отношения сохраняют динамику активного развития и "имеют светлое будущее - хороший пример добрососедской дружбы и взаимной выгоды".
 

Китай решительно выступает против внешних сил, преднамеренно провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане, и поддерживает казахстанскую сторону в принятии решительных мер по обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности", - отметил Вэй Фэнхэ. 

 
Он призвал проявлять бдительность в отношении вмешательства некоторых крупных держав в дела Центральной Азии с целью нарушения и подрыва региональной безопасности. 
 
Министр обороны отметил, что его визит подтверждает, что Китай твердо поддерживает Казахстан, что "независимо от того, с какими рисками и вызовами могут столкнуться две страны, они будут совместно поддерживать региональную стабильность и продвигаться вперед в построении сообщества с общим будущим для человечества".
 
Он добавил, что китайские военные готовы продолжать расширять сферы сотрудничества с казахстанской стороной.

Напомним, встреча Токаева и Вэй Фэнхэ состоялась в Нур-Султане 25 апреля.
 

Токаев поздравил Макрона с победой на выборах

25.04.2022, 11:20 24291
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Французской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава нашего государства отметил, что убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции", - информирует Акорда.

 
Токаев подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами.
 

В этой связи с целью обсуждения путей укрепления многогранного казахско-французского взаимодействия приглашаю вас совершить официальный визит в Казахстан во взаимно удобное время", - сказал президент.


Макрон переизбран на пост президента Франции.
 

Главы МИД Казахстана и России обсудили актуальные вопросы

22.04.2022, 20:38 33206
Фото: пресс-служба МИД РК
МОСКВА 22 АПРЕЛЯ - Состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Москву, в ходе которого состоялись переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в узком и расширенном составах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Особое внимание уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.
 
Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
 
По итогам встречи подписан план мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

22.04.2022, 09:34 35471
Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества
Фото: vk.com/Администрация города Байконур
МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ - Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В перечне две позиции - сам спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока оценена в символический один рубль, сообщает РИА Новости.
 

Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению", - говорится в документе.

 
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.
 
Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.
 

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