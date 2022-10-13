Токаев и Эрдоган провели переговоры

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В столичном аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После торжественной церемонии встречи президента Турции в резиденции "Акорда" главы государств провели переговоры.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

Уверен, Ваш сегодняшний государственный визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Мы придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Полагаю, что сегодня мы обменяемся мнениями по повестке нашей встречи и придем к взаимным договоренностям", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в Telegram .

В свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад новой встрече с Касым-Жомартом Токаевым после его государственного визита в Турцию в мае и двусторонней встречи в Нью-Йорке.

Сегодня мы проведем четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Завтра мы примем участие в саммите СВМДА. Убежден, что проводимые под Вашим руководством реформы будут способствовать сохранению мира и повышению благосостояния народа Казахстана. Убежден, что президентские выборы, которые пройдут 20 ноября, принесут благо Справедливому и Новому Казахстану. Желаю Вам успеха на предстоящих выборах", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что в период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана - братской страны и стратегического партнера Турции.

Подписанные в ходе Вашего государственного визита в Турцию совместное заявление и документы о сотрудничестве в различных областях придали новый импульс нашим отношениям. Сегодня к этим соглашениям добавится еще ряд новых документов. Хочу еще раз поблагодарить Вас за оказанное мне и моей делегации гостеприимство на казахской земле", - отметил президент Турции.





По итогам переговоров лидеры Казахстана и Турции подписали Совместное заявление в связи с 30-летием дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения;

2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции;

3. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области музейного дела, охраны и реставрации памятников;

4. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области культуры;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия;

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики.



