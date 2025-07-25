24.07.2025, 12:20 8226
Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и обсудил с ним предстоящие встречи
Президент Казахстана пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.
Президент Казахстана поздравил узбекского лидера с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа.
Собеседники отметили, что Казахстан и Узбекистан связывают стратегические, союзнические отношения, основанные на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке. Активно развиваются торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное сотрудничество, научно-образовательные обмены.
От уровня взаимодействия между нашими государствами во многом зависит устойчивое развитие всей Центральной Азии. В этой связи стороны предпринимают действия, направленные на продвижение ряда совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной кооперации, а также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.
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23.07.2025, 13:01 18201
Президент Ли Чжэ Мён пригласил Токаева в Южную Корею
Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, сообщает Акорда.
В ходе беседы президенты подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.
Президент Ли Чжэ Мён пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в Республику Корея.
Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.
22.07.2025, 12:00 33506
Сотрудничество в розыскной деятельности и противодействии обороту наркотиков обсудили МВД Казахстана и России
Фото: Посольство РК в России
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские ведомства Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия на заседании объединенной коллегии, сообщает посольство России в Казахстане.
В этом году коллегии исполняется 10 лет.
За время работы сформирована правовая база, налажены прямые контакты между профильными подразделениями, что позволяет своевременно находить пути решения актуальных проблем, корректировать формы и методы борьбы с криминальными проявлениями. Прежде всего речь идет о таких угрозах национальной безопасности, как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в информации.
Как заявил на заседании глава МВД России Владимир Колокольцев, между министерствами налажен постоянный информационный обмен.
Растут объемы сведений, направляемых по каналам Интерпола. В прошлом году они увеличились почти на 10%. Налажено активное сотрудничество экспертно-криминалистических подразделений. Так, например, главком Самарской области в минувшем году проверено свыше семисот отпечатков пальцев по запросам департамента полиции Западно-Казахстанской области. В результате установлено семь лиц по пяти преступлениям", - отметил он.
Также ведется совместная розыскная работа.
За прошлый год и пять месяцев текущего года в России задержаны около 120 лиц, объявленных в розыск МВД Республики Казахстан. К примеру, в октябре прошлого года из России экстрадирован гражданин, совершивший убийство, разбойное нападение и иные тяжкие преступления. Позднее, в феврале 2025 года, выдан обвиняемый в вымогательстве и мошенничестве в составе организованной группы.
Второй важной темой стали вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и иных веществ, а также инструментов и оборудования, используемых для их изготовления.
С учетом актуальности проблемы проведен ряд успешных скоординированных мероприятий. Среди них комплексная операция "Канал". По ее итогам в мае на территории государств - членов ОДКБ и стран-наблюдателей из незаконного оборота выведено более десяти тонн наркотиков и прекурсоров. Пресечено около 1300 наркопреступлений", - сообщает посольство.
В настоящее время на территории двух государств распространяется широкий спектр запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения. При этом в структуре наркопроизводства фиксируется переход от естественной культивации к искусственному синтезу. Становятся более изощренными способы сбыта. Используются современные средства коммуникации и платежа.
В ходе заседания представители министерств внутренних дел России и Казахстана обсудили итоги двустороннего взаимодействия ведомств, план работы объединенной коллегии на 2027 год, актуальные вопросы и пути их решения.
В ходе заседания были рассмотрены:
- результаты совместной работы правоохранительных органов двух стран в сфере розыскной деятельности;
- вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков;
- согласование проекта плана совместных действий на предстоящий период.
По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия в обозначенных направлениях. Приняты соответствующие решения. Встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога, взаимного доверия и стремления к дальнейшему углублению партнерства между правоохранительными органами двух государств", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
20.07.2025, 19:29 54051
Токаев выразил соболезнования главе Вьетнама в связи с жертвами тайфуна
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.
Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме в результате шторма перевернулось круизное судно, погибли 37 человек, 11 спасли, еще пятеро числятся пропавшими.
16.07.2025, 09:36 148621
Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Фото: МИД РК
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Тяньцзинь. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД РК.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам углубления внешнеполитической координации государств - членов ШОС в условиях текущей международной обстановки, а также обсужден ход подготовки к предстоящему саммиту глав государств - членов ШОС, который состоится в сентябре текущего года в Тяньцзине.
В своем выступлении глава МИД Казахстана выразил твердую уверенность в потенциале организации по формированию взаимовыгодного партнерства во благо устойчивого развития и превращения пространства ШОС в регион мира и процветания.
Убежден, ШОС будет и дальше укреплять свой международный авторитет и эффективность в качестве многостороннего института с уникальной моделью равноправного сотрудничества, основанного на принципах "шанхайского духа", - заявил Нуртлеу.
Министр иностранных дел Казахстана выразил поддержку системному подходу Китая к реализации договоренностей, достигнутых по итогам Астанинского саммита ШОС в июле 2024 года. Он отметил важность продолжения последовательной работы по дальнейшему институциональному развитию и совершенствованию деятельности организации.
В рамках визита состоялась коллективная встреча глав внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
В ходе встречи была подчеркнута приверженность развитию диалога и укреплению практического взаимодействия в духе доверия, равноправия и взаимного уважения. Участники подтвердили нацеленность на углубление многостороннего партнерства в интересах обеспечения региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.
11.07.2025, 11:25 237261
Посол КНР в РК отметил высокий потенциал сотрудничества между Алматы и китайскими городами
Дархан Сатыбалды подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Алматы и Китаем
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Хань Чуньлинь в ходе встречи с акимом города Алматы Дарханом Сатыбалды выразил заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего взаимодействия и отметил высокий потенциал сотрудничества между мегаполисом и китайскими городами, сообщает акимат Алматы.
Под стратегическим руководством лидеров наших государств деловое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 43,8 млрд долларов, что на 6,8% больше, чем годом ранее. В целом мы готовы и дальше укреплять партнерство с Казахстаном в сферах торговли, инвестиций, туризма, культуры и здравоохранения", - подчеркнул посол.
В свою очередь Дархан Сатыбалды подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Алматы и Китаем, особенно в таких приоритетных сферах, как торговля, промышленность и инвестиции.
Благодаря нашим дружественным отношениям товарооборот между Алматы и Китаем традиционно останется на высоком уровне. На долю Китая приходится 32,9% всей внешней торговли Алматы. За январь-май текущего года товарооборот между городом Алматы и КНР составил более 3,4 млрд долларов", - отметил аким.
Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации. Глава города сообщил, что в Алматы ведется активная работа по формированию автомобильного кластера, который становится одним из драйверов индустриального роста мегаполиса.
На сегодня в индустриальной зоне Алматы реализуется масштабный проект с участием китайских партнеров - готовится к запуску мультибрендовый автозавод марок Changan, Chery и Haval с объемом выпуска до 90 тысяч легковых автомобилей в год. В перспективе к 2028 году производство планируется увеличить до 220 тысяч автомобилей ежегодно", - сказал аким города.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную готовность к реализации совместных инициатив, направленных на дальнейшее развитие экономических и гуманитарных связей.
Ранее Алматы и Шанхай стали городами-побратимами.
11.07.2025, 10:34 238341
Токаев поздравил президента Монголии с праздником Наадам
Фото: Акорда
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
02.07.2025, 15:03 414321
Токаев и глава МИД Молдовы обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений
Фото: Акорда
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие посольства Молдовы в Казахстане является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества.
В свою очередь Михай Попшой поздравил в лице главы государства всех казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув особую роль дипломатии в современных международных реалиях.
В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Молдовы Майе Санду.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана провел встречу с президентом Молдовы.
01.07.2025, 12:48 423991
Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС - Токаев
Президент РК высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым отметил, что РК придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, сообщает Акорда.
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС", - проинформировали в пресс-службе.
Также президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов организации. Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.
Ранее Токаев назвал Китай добрым соседом и надежным партнером Казахстана.
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