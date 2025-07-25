Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и обсудил с ним предстоящие встречи

По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия

Фото: Посольство РК в России

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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские ведомства Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия на заседании объединенной коллегии, - Полицейские ведомства Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия на заседании объединенной коллегии, сообщает посольство России в Казахстане.





В этом году коллегии исполняется 10 лет.





За время работы сформирована правовая база, налажены прямые контакты между профильными подразделениями, что позволяет своевременно находить пути решения актуальных проблем, корректировать формы и методы борьбы с криминальными проявлениями. Прежде всего речь идет о таких угрозах национальной безопасности, как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в информации.





Polisia.kz





Как заявил на заседании глава МВД России Владимир Колокольцев, между министерствами налажен постоянный информационный обмен.





Растут объемы сведений, направляемых по каналам Интерпола. В прошлом году они увеличились почти на 10%. Налажено активное сотрудничество экспертно-криминалистических подразделений. Так, например, главком Самарской области в минувшем году проверено свыше семисот отпечатков пальцев по запросам департамента полиции Западно-Казахстанской области. В результате установлено семь лиц по пяти преступлениям", - отметил он.





Также ведется совместная розыскная работа.





За прошлый год и пять месяцев текущего года в России задержаны около 120 лиц, объявленных в розыск МВД Республики Казахстан. К примеру, в октябре прошлого года из России экстрадирован гражданин, совершивший убийство, разбойное нападение и иные тяжкие преступления. Позднее, в феврале 2025 года, выдан обвиняемый в вымогательстве и мошенничестве в составе организованной группы.





Второй важной темой стали вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и иных веществ, а также инструментов и оборудования, используемых для их изготовления.





С учетом актуальности проблемы проведен ряд успешных скоординированных мероприятий. Среди них комплексная операция "Канал". По ее итогам в мае на территории государств - членов ОДКБ и стран-наблюдателей из незаконного оборота выведено более десяти тонн наркотиков и прекурсоров. Пресечено около 1300 наркопреступлений", - сообщает посольство.





В настоящее время на территории двух государств распространяется широкий спектр запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения. При этом в структуре наркопроизводства фиксируется переход от естественной культивации к искусственному синтезу. Становятся более изощренными способы сбыта. Используются современные средства коммуникации и платежа.





В ходе заседания представители министерств внутренних дел России и Казахстана обсудили итоги двустороннего взаимодействия ведомств, план работы объединенной коллегии на 2027 год, актуальные вопросы и пути их решения.





Polisia.kz





В ходе заседания были рассмотрены:





результаты совместной работы правоохранительных органов двух стран в сфере розыскной деятельности;

вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков;

согласование проекта плана совместных действий на предстоящий период.





По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия в обозначенных направлениях. Приняты соответствующие решения. Встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога, взаимного доверия и стремления к дальнейшему углублению партнерства между правоохранительными органами двух государств", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.



