Токаев и Мирзиёев обсудили актуальные вопросы казахстанско-узбекского сотрудничества

Ташкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Акорды, передаёт Kazakhstan Today.

После церемонии официальной встречи состоялись переговоры глав государств в узком составе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и гостеприимство, подчеркнув важность проходящего государственного визита.

"Наш Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев внес большой вклад в построение прочных и гармоничных двусторонних отношений. И вы, как президенты, как лидеры двух государств, вывели казахстанско-узбекское сотрудничество на очень высокий уровень", - сказал глава государства.

Президент Казахстана дал высокую оценку качеству и содержанию двустороннего взаимодействия, а также отметил плодотворный обмен мнениями по всем вопросам, обозначенным в повестке переговоров.

Полагаю, моя задача состоит в том, чтобы сохранить преемственность и высокую динамику наших отношений. Со своей стороны, я сделаю все возможное, чтобы казахстанско-узбекское сотрудничество развивалось без каких-либо препятствий, по восходящей линии. Мы вчера предварительно обменялись мнениями по целому ряду моментов: политических, исторических, культурных, гуманитарных. Пришли к пониманию, что в историческом плане у наших народов много общего. Нас объединяет общая историческая судьба, родственные языки, одна религия и схожие культурные ценности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также поблагодарил президента Республики Узбекистан за возможность проведения Года Казахстана в Узбекистане, отметив его большое значение с точки зрения сближения народов двух стран.

В свою очередь, президент Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана и поблагодарил за совершение государственного визита в Республику Узбекистан.

Я хотел бы особо отметить роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. Благодаря его усилиям мы достигли высокого уровня наших взаимоотношений. Вы, будучи министром, премьер-министром, председателем сената также способствовали улучшению наших отношений", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, глава Республики Узбекистан выразил признательность казахстанской стороне за успешное проведение Года Узбекистана в Казахстане, придавшего новый позитивный импульс двусторонним связям.

В ходе переговоров на высшем уровне главы государств также обсудили актуальные вопросы казахстанско-узбекского сотрудничества, региональной и международной повестки дня.

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