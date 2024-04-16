Токаев и Пашинян провели переговоры и подписали ряд важных документов
Фото: Акорда
Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
После переговоров стороны подписали ряд важных двусторонних документов.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.
По мнению Токаева, сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и Армении. Актуальной задачей он назвал придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию.
Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве", - заявил президент.
Пашинян отметил большие перспективы визита Токаева.
Во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что при этом мы не забываем также культурно-гуманитарную сферу. В этом году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, в следующем году Дни казахской культуры будут проведены в Армении. В целом, наша повестка достаточно богата и насыщена. Уверен, что в результате Вашего визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества" - подчеркнул глава правительства Армении.
По итогам переговоров Токаев и Пашинян подписали совместное заявление.
Также в рамках официального визита были подписаны следующие документы:
- Соглашение о сотрудничестве в области миграции;
- Соглашение о поездках и порядке пребывания граждан;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
- Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
- Меморандум о сотрудничестве между аппаратом акима Мангистауской области РК и администрацией Армавирской области Армении;
- Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;
- Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;
- Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024-2025 годы;
- Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.
Напомним, президент Казахстана находится в Армении с официальным визитом.