Токаев и Путин подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве

Фото: Акорда

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заявление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Российской Федерации Владимира Путина об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовала пресс-служба Акорды.





Сообщается, что главы государств в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, традиционно присущих казахстанско-российским отношениям, провели плодотворные переговоры по всему комплексу двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, рассмотрели перспективы дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия.





Главы государств подтвердили неизменную приверженность положениям Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РК и РФ от 25 мая 1992 года, Декларации между РК и РФ о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, а также Договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.





Главы государств подчеркнули устойчивость союзнических отношений РК и РФ, последовательно укрепляющихся на политическом, торгово-экономическом и социально-гуманитарном направлениях, и договорились развивать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности двух стран.





Главы государств отметили, что Казахстан и Россия продолжат поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности Казахстана и России.





Высоко оценивая итоги государственного визита президента России в Казахстан, отмечая результативность проведенных переговоров и их нацеленность на долгосрочный положительный эффект для народов двух стран, признавая важное значение ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проведенного в Уфе, и предстоящего учреждения Генерального консульства России в Актау (Казахстан), президент Казахстана Токаев и президент России Путин заявляют о нижеследующем:





I. Политический диалог





1. Стороны подтверждают приверженность планомерному развитию политического диалога, нацеленного на достижение взаимовыгодных результатов, поддержанию высокого темпа двусторонних контактов, пронизанных духом добрососедства и ориентированных на сохранение и приумножение традиций многовековой дружбы народов Казахстана и России. Намерены продолжать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в доверительном, союзническом русле и укреплять внешнеполитическое взаимодействие для обеспечения совместного прогресса в период стремительных и глубоких изменений, происходящих в мире.





2. Стороны с удовлетворением отмечают высокую интенсивность межпарламентского сотрудничества двух стран, обмена опытом в сфере законотворческой деятельности, в том числе на уровне палат парламентов, их профильных комитетов, а также межфракционного взаимодействия.





3. Стороны приветствуют регулярное и доверительное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, способствующее укреплению отношений и скоординированности позиций по широкому спектру вопросов международной повестки дня.





4. Стороны осознают особую роль двустороннего сотрудничества как важного компонента в деле адаптации архитектуры международных отношений к новым реалиям и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте в условиях увеличения количества независимых мировых и региональных центров силы, развития и усиления глобальной геополитической турбулентности. Подтверждают приверженность видению путей содействия формированию более справедливого и равноправного глобального порядка, изложенному в Заявлении глав государств - участников Содружества Независимых Государств о международных отношениях в многополярном мире от 13 октября 2023 года. Отмечают, что новые геополитические реалии подтверждают востребованность дальнейшего укрепления системы безопасности на евразийском пространстве.





Координация позиций по основным вопросам международной и региональной безопасности, укрепление многосторонних механизмов сотрудничества на основе норм и принципов международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций (ООН), по линии таких объединений, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), способствуют повышению устойчивости Казахстана, России и их партнеров к современным вызовам и угрозам, включая международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконную торговлю оружием и других.





5. Стороны отмечают эффективность председательства Республики Казахстан в ОДКБ в 2024 году и, признавая важную роль Организации в обеспечении региональной стабильности, подчеркивают нацеленность на дальнейшее укрепление военно-политического взаимодействия, повышение боеготовности Коллективных сил ОДКБ. Приветствуют поступательное наращивание потенциала Организации и ее практический вклад в борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими современными вызовами и угрозами. Высоко оценивают возможности коллективных действий по проведению миротворческих операций и реагированию на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ.





6. Стороны рассматривают СНГ в качестве эффективного механизма сотрудничества по самому широкому спектру направлений, выступают за развитие и углубление взаимодействия в этом формате. Отмечают эффективность председательства Российской Федерации в Содружестве в 2024 году и выражают готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению потенциала СНГ как авторитетной международной площадки, вносящей весомый вклад в процессы глобального и регионального сотрудничества.





7. Стороны подтверждают намерение наращивать скоординированные усилия по дальнейшему развитию и укреплению потенциала и международной роли ШОС, способствующей формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.





Стороны, отмечая тесное взаимодействие между ними в рамках председательства Республики Казахстан в ШОС в 2023 - 2024 годах, высоко оценивают итоги заседания Совета глав государств - членов Организации, подписанные в его рамках документы, включая Астанинскую декларацию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества от 4 июля 2024 года, и тематическую встречу на высшем уровне "ШОС+", нацеленные на комплексное совершенствование деятельности Объединения в современных геополитических условиях. Казахстан и Россия будут предпринимать меры по развитию и углублению сотрудничества государств - членов ШОС в политической, экономической сферах, в сфере безопасности, а также их гуманитарных связей.





В свете предстоящего в 2025 году 80-летия ООН Стороны подтвердили намерение совместно продвигать Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".





8. Стороны подтверждают приверженность укреплению взаимодействия на международных площадках, включая ООН, как в двустороннем формате, так и в рамках региональных объединений.





9. Стороны осуждают безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран.





10. Стороны решительно осуждают террористические акты, произошедшие в 2024 году на территории Российской Федерации, договорившись осуществлять тесные контакты, обмениваться оперативной и иной информацией по линии специальных служб в целях профилактики и бескомпромиссной борьбы с терроризмом.





II. Экономическое сотрудничество





11. Стороны выражают заинтересованность в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой системы. Подтверждают, что применение односторонних ограничительных мер оказывает негативное воздействие на международное торгово-экономическое сотрудничество и устойчивое развитие государств, не способствует функционированию открытой и недискриминационной системы многосторонней торговли.





Казахстан и Россия готовы совместно работать по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений между их участниками, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие вопросы экономического взаимодействия, в том числе в рамках идеи Большого Евразийского партнерства.





12. Стороны высказываются за интенсификацию торгово-экономических связей Казахстана и России, расширение промышленной кооперации в перспективных отраслях производства. Отмечают, что достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений.





13. Стороны приветствуют увеличение доли двусторонних транзакций в национальных валютах, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению финансового суверенитета двух стран.





Намерены укреплять взаимодействие на площадках многосторонних финансовых и отраслевых организаций.





Подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы, должны неукоснительно соблюдаться.





Будут способствовать дальнейшему взаимодействию в финансовой сфере и сотрудничеству в сфере платежей и денежных переводов.





14. Стороны подтверждают намерение углублять производственную кооперацию, развивать совместные взаимовыгодные проекты в таких приоритетных отраслях промышленности, как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, химическая, фармацевтическая, строительная и другие отрасли, содействовать упрощению внутренних процедур, регулирующих обоюдные поставки промышленной продукции на взаимоприемлемых условиях.





15. В год 10-летнего юбилея подписания Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Стороны с уверенностью констатируют растущую роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как международной организации региональной экономической интеграции, выражая убежденность в том, что евразийская экономическая интеграция в рамках Договора отвечает национальным интересам Сторон, создает конкурентные преимущества всем государствам-членам и имеет колоссальный потенциал для развития.





Стороны подтверждают неизменную приверженность целям и принципам, предусмотренным Договором, исходят из важности продолжения совместной работы по дальнейшему развитию общих рынков в рамках Союза путем раскрытия интеграционного потенциала ЕАЭС и решения общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик, созданию благоприятных условий для вовлечения бизнеса в кооперацию в рамках Союза в целях улучшения благосостояния жителей всех государств - членов ЕАЭС.





16. Стороны с удовлетворением отмечают эффективность энергетического сотрудничества Казахстана и России, что подтверждают начавшиеся в октябре 2023 года поставки российского природного газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу "Центральная Азия - Центр", а также подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года.





17. Стороны отмечают стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума, который играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности региона, а также в развитии экономического сотрудничества между странами.





18. Стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны. Реализация совместных проектов укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию Казахстана и России, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.





Стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов.





Особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов.





19. Стороны подчеркивают важность качественной и эффективной реализации проекта газификации северных и восточных областей Казахстана.





20. С учетом взятого Казахстаном и Россией курса на достижение углеродной нейтральности, значительное снижение выбросов парниковых газов в окружающую среду и противодействие экстремальным климатическим явлениям Стороны договорились внимательно изучить перспективы двустороннего взаимодействия в сфере использования атомной энергии в мирных целях, других низкоэмиссионных источников энергии, включая обмен опытом и технологиями, а также подготовку квалифицированных кадров для отрасли.





21. Стороны отмечают стратегическое значение выстраивания архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров на евразийском пространстве, а также дальнейшего совершенствования транспортно-логистических связей между двумя странами. Определяют в качестве ключевых задач на предстоящий период увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом.





Стороны приветствуют старт практической реализации проектов в рамках формирования международного транспортного коридора "Север - Юг", что окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие всех стран, находящихся в его поясе. Особое внимание уделяется повышению пропускной способности инфраструктуры восточного ответвления указанного транспортного коридора.





Акцентируют, что активный ход строительства логистического узла в Московской области будет способствовать развитию прямого транспортного сообщения из Китайской Народной Республики через Казахстан в Россию.





Стороны будут наращивать усилия для скорейшей реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора "Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан-порты Индийского океана", подписанного в ноябре 2023 года.





Стороны поддерживают приоритетность взаимодействия по укреплению региональной взаимосвязанности в целях наращивания двусторонней торгово-экономической кооперации и создания благоприятных условий для грузоотправителей посредством диверсификации потоков товаров за счет более эффективных, надежных, безопасных и бесшовных цепочек поставок. В рамках этих усилий положительно оценивают идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов на евразийском пространстве.





22. Стороны последовательно выступают против политизации деятельности международных организаций, в том числе отраслевого сотрудничества, подчеркивая особое значение взаимодействия в рамках многосторонних структур, включая Международный транспортный форум, Организацию сотрудничества железных дорог и другие.





23. Стороны с удовлетворением отмечают растущую долю сельскохозяйственной продукции в структуре взаимного товарооборота. Казахстан и Россия имеют колоссальные возможности для развития агропромышленных комплексов и осознают свою значимую роль в обеспечении и укреплении международной продовольственной безопасности.





Первостепенное значение приобретает сотрудничество в сфере аграрной науки, транспортировки сельскохозяйственной продукции, налаживания и повышения объемов производства сельскохозяйственной техники, бережного и скоординированного использования трансграничных водных ресурсов.





24. Стороны подтверждают общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской и исторической значимости космодрома "Байконур", 70-летний юбилей которого будет широко отмечаться в следующем году. Объект является общечеловеческим достоянием. Будут продолжены работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий.





25. Стороны констатируют необходимость более активного взаимного продвижения информации о туристских местах и маршрутах среди казахстанцев и россиян. Огромный рекреационный потенциал двух стран используется не в полной мере, что требует активизации дополнительных усилий в данном направлении.





26. Стороны продолжат комплексную работу на антикоррупционном направлении, в том числе по возврату незаконно приобретенных активов, а также по взаимному обмену информацией.





27. Стороны отмечают возрастающую роль разнопланового межрегионального и приграничного сотрудничества в развитии двусторонних отношений и необходимость дальнейшего устранения искусственных административных барьеров при пересечении границ перевозчиками, транспортными средствами и гражданами двух стран.





III. Культурно-гуманитарные связи





28. Сторонами достигнуты договоренности о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Акцентирована важность осмысления подрастающими поколениями грандиозного человеческого подвига, совершенного их предками на полях сражений и в тылу.





В контексте празднования 80-летия Великой Победы важное значение придается чествованию фронтовиков и тружеников тыла, памяти павших, совместным акциям и другим мероприятиям, в том числе патриотическо-образовательным проектам с участием казахстанских и российских школьников.





Стороны будут наращивать взаимодействие историков, архивистов, поисковых отрядов и волонтерских организаций, в том числе в рамках Совместной рабочей группы историков Казахстана и России и Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ.





На международных площадках, включая СНГ и ОДКБ, Стороны подчеркивают, что установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.





29. Стороны с удовлетворением отмечают важность инициативы президента Республики Казахстан Токаева по учреждению Международной организации по русскому языку, Договор об учреждении которой подписан 13 октября 2023 года. Рассматривают Организацию как открытую для присоединения любых государств, разделяющих ее цели и принципы, выражают твердую убежденность в том, что она будет способствовать укреплению колоссальной коммуникационной, научной и культурной роли языка А.С.Пушкина и Л.Н.Толстого как одного из ведущих мировых языков и основных средств межгосударственного общения на евразийском пространстве.





Стороны приложат усилия к проведению первых заседаний руководящих органов Организации и оперативному запуску ее полноценного функционирования.





В преддверии 180-летнего юбилея выдающегося казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева Стороны придают особое значение его творчеству, в том числе отмечают важность его переводов произведений русских классиков на казахский язык.





30. Казахстан и Россия считают необходимым и далее укреплять потенциал Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как универсального межправительственного гуманитарного форума, способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, нацеленного на поиск согласия государств - членов и продвижение объединительной повестки дня.





31. Стороны высоко оценивают уровень проведения первого Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани (Российская Федерация). Данный уникальный формат спортивных состязаний привлек огромное внимание молодежи по всему миру. Его развитие станет одним из направлений межгосударственного взаимодействия по линии физкультуры и спорта.





Российская Сторона приветствовала решение о проведении третьих "Игр будущего" в Казахстане в 2026 году.





Стороны дают высокую оценку результатам проведения под эгидой ЮНЕСКО в Астане (Республика Казахстан) Всемирных игр кочевников - 2024, способствующих сближению культур разных стран и народов.





32. Стороны высоко оценивают уровень и результаты состоявшегося в марте 2024 года в Сочи (Российская Федерация) Всемирного фестиваля молодежи и намерены продолжать дальнейшее сотрудничество в целях расширения возможностей молодых людей и создания условий для их самореализации, образования и активного участия в общественно-политической жизни.





33. Стороны особо отмечают значимость взаимного открытия филиалов высших учебных заведений и общеобразовательных школ. Эти инициативы способствуют укреплению образовательных и культурных связей, обогащают духовное и интеллектуальное наследие наших народов. Совместные усилия в этом направлении будут способствовать их дальнейшему развитию и процветанию.





34. Стороны с удовлетворением констатируют возрастающую динамику культурного диалога между Казахстаном и Россией. Продолжают активную реализацию совместных культурных мероприятий - театральных фестивалей, концертов классической, народной и популярной музыки, выставок ведущих музеев, галерей и других проектов.





35. Стороны подчеркивают важность глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является платформой для продвижения идей религиозной терпимости и взаимоуважения.





36. Президент Российской Федерации Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил президента Республики Казахстан Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году. Президент Республики Казахстан с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно.





Напомним, 27 ноября 2024 года по приглашению президента РК состоялся государственный визит президента России в Казахстан.