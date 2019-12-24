Токаев и Рахмон договорились встретиться в Нур-Султане в 2020 году

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazakhstan Today.
Лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества и договорились об организации их встречи в 2020 году в столице Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев выразил признательность таджикскому коллеге за поздравления по случаю 28-летия независимости Казахстана.
В ходе разговора президенты Казахстана и Таджикистана с удовлетворением констатировали поступательное развитие двусторонних отношений практически во всех областях. Касым-Жомарт Токаев отметил, что обе страны конструктивно взаимодействуют на международной арене", - информирует пресс-служба.
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