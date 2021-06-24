Токаев и Рахмон обсудили график предстоящих встреч

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Президенты рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-20 мая, сообщает пресс-служба Акорды.

Лидеры двух стран подчеркнули важность своевременных и эффективных действий правительств с целью наращивания торговли, реализации совместных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и инфраструктуры.

Эмомали Рахмон выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи Таджикистану.

Главы государств обсудили вопросы обеспечения региональной стабильности и безопасности в контексте ухудшения ситуации в Афганистане. Стороны подтвердили готовность координировать совместные действия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур, в том числе военно-политического характера.

Обсужден график предстоящих встреч.

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