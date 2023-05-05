Токаев и Рахмон подписали декларацию о союзническом взаимодействии
Фото: Акорда
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона историческим, сообщает Акорда.
Приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.
Испокон веков мы крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 %, составив 1,4 млрд долларов. В текущих условиях это хороший результат. В рамках вашего визита будет подписан солидный пакет новых соглашений, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Мы вчера обменялись мнениями в неофициальной, очень доверительной обстановке в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами. Самое главное - есть возможности увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов. Мы с удовлетворением отмечаем, что бизнесменами были подписаны контракты на сумму 1,8 млрд долларов. Это очень хороший результат. Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов. Незыблемым фундаментом наших крепких и долгосрочных отношений служат тесные культурно-гуманитарные связи. В прошлом году в Душанбе с большим успехом проведены Дни казахстанского кино. В этом году запланировано проведение Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Нам надо тщательно подготовиться к этому событию", - подчеркнул глава государства.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
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Таджикистан и Казахстан - стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению. Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Мы поддерживаем активный диалог и по другим направлениям. Готовы обсудить с вами и социально-экономические перспективы развития наших стран, а также международные и региональные вопросы. Хотел бы поздравить Вас и весь народ Казахстана с успешно проведенными парламентскими выборами. Желаю вам дальнейших успехов в деле проведения реформ, направленных на развитие братского Казахстана. Мы сохраняем и приумножаем добрую традицию регулярных контактов и доверительного политического диалога на высшем уровне. Дорожу нашими дружескими отношениями", - отметил президент Таджикистана.
Дополнено 04.05.2023, 13.47
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран", информирует пресс-служба президента РК.
Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.
Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран", - сообщил глава государства.
Дополнено 04.05.2023, 14.05
Также, по данным Акорды, в рамках государственного визита президента Таджикистана в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;
- Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан;
- Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республики Казахстан и Республики Таджикистан;
- Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);
- Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;
- Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 годы;
- Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан;
- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 годы.