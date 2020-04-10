Токаев и Рахмон обсудили вопросы региональной эпидемиологической и экономической безопасности

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы региональной эпидемиологической и экономической безопасности, передает Kazakhstan Today.

По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. На фоне распространения пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировое сообщество главы государств обсудили вопросы обеспечения региональной эпидемиологической и экономической безопасности. Стороны обменялись информацией о мерах и практических шагах, принимаемых правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. В этом контексте президент Таджикистана высоко оценил решения Казахстана по предотвращению распространения этой опасной инфекции, оказанию своевременной помощи как гражданам, так и отечественному малому и среднему предпринимательству", - сообщила пресс-служба Акорды.

Эмомали Рахмон поблагодарил президента Казахстана за солидарность и поддержку таджикского народа в трудное для всех время, в том числе за предоставление гуманитарной помощи в виде 5 тыс. тонн муки в ответ на обращение Таджикистана. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на Родину и беспрепятственном транзите грузов через пункты пропуска на государственной границе Казахстана.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил, что традиционно дружественным отношениям между Казахстаном и Таджикистаном присущи взаимная поддержка и открытость.

Казахстан является вторым по величине торговым партнером Таджикистана, и мы заинтересованы в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота, в частности, путем взаимных поставок продовольственных продуктов", - сказал глава государства.

В ходе обсуждения вопросов международной повестки дня Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны плодотворно взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах, включая площадки ООН и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этой связи глава государства выразил признательность президенту Эмомали Рахмону за неизменную поддержку дальнейшего институционального развития казахстанской инициативы.

Исходя из важности сохранения благополучия и безопасности наших дружественных народов, а также Центральной Азии в целом, достигнута договоренность поручить правительствам двух стран рассмотреть возможность удовлетворения ряда конкретных предложений Президента Таджикистана, отметили в пресс-службе.

В заключение переговоров Эмомали Рахмон передал наилучшие пожелания и приветствия Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

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