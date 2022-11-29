Токаев: Казахстан и Россия выстроили взаимовыгодное партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства

Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия выстроили взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Глава государства отметил, что в прошлом месяце Казахстан и Россия отметили знаменательную для двух стран дату - 30-летие установления дипломатических отношений.

За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный, конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества", - сказал Токаев.

Кроме того, он отметил, что наши страны активно взаимодействуют в рамках международных организаций и интеграционных объединений (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА), что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли всей Евразии в глобальной политике и экономике.

По его словам, из года в год усиливается экономическая кооперация между странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения - 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых 9 месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза из Алматы, из Астаны - в 5 раз. Значительно активизировалась приграничная торговля. К примеру, поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48%, из Павлодарской - на 36%", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в нашей стране успешно работают более 17 тысяч компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий.

Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. Будем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать как много больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное взаимодействие. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34 %, достигнув 535 миллионов долларов. Вместе с тем существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества наших стран. Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодняшний день в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест", - подчеркнул президент.

Глава государства призвал ускорить модернизацию логистических цепочек. По его мнению, в поиске новых точек роста в торговле и экономике в целом могут помочь только своевременные и смелые решения. Так, для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства.

Кроме этого, для дальнейшего расширения многогранного взаимовыгодного сотрудничества президент предложил сосредоточить совместные усилия на следующих направлениях.

Первое. Следует усилить деятельность подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества. Второе. Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута Север - Юг, и сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС. Третье. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он назвал приоритетом строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях Казахстана и России, а также расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов.