Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Кыран"

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АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем Халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана поздравил главу верхней палаты парламента Туркменистана с днем рождения и отметил, что под его руководством страна добилась значимых успехов в социально-экономической сфере.

В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

На встрече Токаев вручил Бердымухамедову высшую государственную награду Республики Казахстан - орден "Алтын Кыран", подчеркнув значительный вклад политика в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений.

Президент выразил уверенность, что на посту председателя Халк маслахаты Бердымухамедов и в дальнейшем будет активно участвовать в развитии Туркменистана, обеспечении стабильности и безопасности в регионе.