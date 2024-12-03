02.12.2024, 12:56 13456
Токаев назвал образцовыми отношения Казахстана и Китая
Фото: Акорда
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Акорда.
По словам Токаева, Казахстан и Китай издревле связывают крепкие узы дружбы и добрососедства. Стороны продолжают углублять сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении.
Президент отметил, что сегодня отношения между Казахстаном и Китаем носят динамичный и многогранный характер: поддерживается активный политический диалог, крепнут торгово-экономические связи, осуществляются культурные обмены, увеличивается число образовательных программ и научных проектов, ведется тесное сотрудничество в области безопасности, особенно в борьбе с "тремя силами зла".
Кроме того, страны активно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также в формате "Центральная Азия - Китай".
Отношения Казахстана и Китая можно назвать образцовыми", - подчеркнул глава Казахстана.
В свою очередь посол Китая поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и подтвердил приверженность Пекина дальнейшему поступательному развитию всестороннего стратегического партнерства.
Глава государства высоко оценил личный вклад посла в укрепление уз дружбы и добрососедства, успешное развитие казахско-китайского сотрудничества по всем направлениям. Президент Казахстана в знак признания заслуг Чжана Сяо наградил его орденом "Достық" II степени.
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02.12.2024, 16:44 10851
Токаев поздравил президента ОАЭ с Национальным днем
Глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Акорда.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, ОАЭ - страна с динамично развивающейся экономикой, пользующаяся высоким авторитетом в международном сообществе. Он пожелал Эмиратам дальнейшего процветания под руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна.
Кроме того, глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ, которые являются одним из ключевых партнеров Казахстана в Заливе, во благо двух народов.
01.12.2024, 20:28 24121
Вопросы укрепления стратегического партнерства обсудили главы МИД Казахстана и Китая
Фото: МИД РК
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Чэнду. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках участия в пятой встрече министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Была подчеркнута важность совместных усилий по наращиванию торгово-экономического, транзитно-транспортного сотрудничества и обеспечения энергетической безопасности, а также увеличению несырьевого экспорта Казахстана в Китай. Отмечено, что двусторонний товарооборот за 10 месяцев достиг рекордного показателя в $36,5 млрд, что на 11% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Также особое внимание было уделено вопросам энергетической безопасности, продвижению зеленой экономики и дальнейшему взаимодействию в области промышленной кооперации. Министры обсудили региональную безопасность, отметив важность совместных усилий в противодействии современным вызовам, а также выразили готовность к укреплению стабильности в Центральной Азии.
Отдельным пунктом переговоров были вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, включая расширение образовательных обменов, поддержку научных исследований и проведение совместных культурных мероприятий.
Казахстан и Китай - это не просто соседи, но и стратегические партнеры, способные совместно справляться с вызовами современности и обеспечивать устойчивое развитие региона", - заявил Нуртлеу.
Ван И в свою очередь отметил, что Китай высоко ценит дружественные отношения с Казахстаном и стремится к их дальнейшему углублению во имя взаимной выгоды и процветания обоих народов.
Эта встреча стала важным шагом на пути к укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, открыв новые перспективы для долгосрочного сотрудничества, отметили в МИД РК.
28.11.2024, 20:19 103536
Путин заявил, что не будет просить военной помощи блока ОДКБ
Президент РФ подчеркнул, что у России достаточно сил, чтобы помочь партнерам по ОДКБ при необходимости
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане заявил, что не будет просить военной помощи блока ОДКБ в случае ударов дальнобойными ракетами по России.
Нужно быть реалистами. Что могут другие страны - участницы ОДКБ сделать в случае ударов американскими ракетами ATACMS?" - сказал президент РФ.
Путин добавил, что даже сейчас у России достаточно сил, чтобы помочь партнерам по ОДКБ при необходимости.
При этом он выразил уверенность, что все члены блока готовы исполнять свои обязательства в полной мере.
Ранее по итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов.
28.11.2024, 19:38 105901
Президент РФ высказался об участии "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане ответил на вопрос, касался ли он лично темы строительства в Казахстане АЭС и выбора подрядчика.
Мы уделили этому достаточно много внимания в ходе переговоров вчера в узком и в широком составе. Казахстан, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы", - отметил президент РФ.
Он подчеркнул, что российская компания "Росатом" является крупнейшей компанией своего рода в мире, в том числе и по количеству строящихся атомных электростанций за рубежом.
Мы не просто строим электростанции. Мы, как правило, создаем отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности. Мы готовим кадры, мы поставляем необходимые материалы, забираем отработанное топливо и так далее, способствуем развитию науки в атомной сфере", - сказал Владимир Путин.
По его словам, если у казахстанской стороны есть необходимость и желание применять какие-то решения, в том числе и технологические решения третьих стран, призвать для совместной работы их специалистов - это тоже возможно, и "Росатом" имеет такой опыт сотрудничества с иностранными партнерами.
Окончательное решение всегда за заказчиком. Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт", - сказал глава РФ.
Напомним, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. Глава государства заявил о возможности сотрудничества Казахстана и Франции в области гражданской атомной энергетики. Премьер-министр РК обсудил с главой "Росатома" сотрудничество в атомной энергетике.
28.11.2024, 19:11 107066
Путин не исключает возвращения Армении к полноформатному участию в ОДКБ
Армения пока не заявляла о выходе из ОДКБ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане отметил, что Армения пока не заявляла о выходе из ОДКБ и поддерживает все документы саммита организации.
На мой взгляд, любая страна - член организации должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, и мы будем относиться к этому с уважением", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что не исключил возвращения Армении к полноформатному участию в ОДКБ.
Армения заявила, что берет паузу и не объявляла о выходе из организации, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, и обращает наше внимание на это. Если это так, то значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ. Ну, посмотрим", - сказал президент РФ.
Напомним, в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации.
28.11.2024, 18:35 108516
Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении войск и коллективных сил организации современными образцами вооружения
Главы государств подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности подписали документы, касающиеся оснащения компонентов войск, коллективных сил организации современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Кроме того, главы государств подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и возможные варианты ее развития", - отметил Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, геополитическая трансформация и те изменения, которые происходят в современной системе международной безопасности, непосредственно влияют на процессы в зоне ответственности ОДКБ.
Обострение противоречий, как вы сами понимаете, провоцирует появление новых точек напряженности", - добавил генсек ОДКБ.
Напомним, по итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов.
28.11.2024, 16:51 112196
Путин пригласил президентов и воинские расчеты ОДКБ на парад в честь 80-летия Победы
Президент РФ подчеркнул значимость памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты организации на парад в честь 80-летия Победы.
Владимир Путин подчеркнул значимость памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что во всех странах ОДКБ празднование 80-летнего юбилея пройдет на высоком уровне.
Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на торжественные мероприятия 9 Мая в Москву. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади", - сказал Путин.
Напомним, президенты стран ОДКБ приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
28.11.2024, 16:37 109491
Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Акорда.
По итогам заседания была утверждена целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.
Также президенты приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов, отметили в пресс-службе президента РК.
Дополнено 28.11.2024, 17.05
По итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов, сообщает пресс-служба ОДКБ.
В частности были подписаны следующие документы:
- Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы";
- протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года;
- протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года;
- заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О перечне типовых современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2023 год".;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2025 год";
- протокольное решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".
Ранее лидеры стран ОДКБ подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности.
Напомним, с 1 января 2025 года председательство в ОДКБ перейдет Кыргызской Республике. Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года.
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