Токаев назвал образцовыми отношения Казахстана и Китая

Фото: МИД РК

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Чэнду. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках участия в пятой встрече министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.





В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.





Была подчеркнута важность совместных усилий по наращиванию торгово-экономического, транзитно-транспортного сотрудничества и обеспечения энергетической безопасности, а также увеличению несырьевого экспорта Казахстана в Китай. Отмечено, что двусторонний товарооборот за 10 месяцев достиг рекордного показателя в $36,5 млрд, что на 11% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.





Также особое внимание было уделено вопросам энергетической безопасности, продвижению зеленой экономики и дальнейшему взаимодействию в области промышленной кооперации. Министры обсудили региональную безопасность, отметив важность совместных усилий в противодействии современным вызовам, а также выразили готовность к укреплению стабильности в Центральной Азии.





Отдельным пунктом переговоров были вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, включая расширение образовательных обменов, поддержку научных исследований и проведение совместных культурных мероприятий.





Казахстан и Китай - это не просто соседи, но и стратегические партнеры, способные совместно справляться с вызовами современности и обеспечивать устойчивое развитие региона", - заявил Нуртлеу.





Ван И в свою очередь отметил, что Китай высоко ценит дружественные отношения с Казахстаном и стремится к их дальнейшему углублению во имя взаимной выгоды и процветания обоих народов.





Эта встреча стала важным шагом на пути к укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, открыв новые перспективы для долгосрочного сотрудничества, отметили в МИД РК.