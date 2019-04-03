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Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не намерен менять правительство в ближайшей перспективе. Об этом глава государства заявил в интервью изданиям "Егемен Казакстан" и "Айкын", передает Kazakhstan Today.

"Правительство не обязательно должно меняться в переходный период. Как вы знаете, правительство сформировано недавно, и перед ним сейчас стоит много задач. Министрам даны конкретные поручения", - сообщил Токаев.

В числе важных задач, которые в ближайшее время предстоит решать правительству, президент отметил выполнение поручений, данных на съезде партии "Нур Отан", прохождение паводкового периода и проведение посевной кампании.

Поэтому сейчас я не вижу необходимости менять правительство. А деятельность отдельных членов правительства будет оцениваться по результатам их конкретной работы", - заключил глава государства.

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