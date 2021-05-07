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Токаев не собирается в Москву на парад

06.05.2021 19225
Токаев не собирается в Москву на парад
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - На своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, примет ли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в параде Победы в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В адрес пресс-службы главы государства поступают запросы от представителей СМИ с просьбой прокомментировать вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в московском параде, посвященном Дню Победы. С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован", - написал Берик Уали.

Напомним, 30 апреля первая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади.
 

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