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Токаев о "языковых патрулях": провокаторы, действующие по заданию спецслужб

30.04.2022, 09:45 4846
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал провокацией действия так называемых языковых патрулей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей - провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями", - высказался глава государства.

 
Токаев заявил о недопустимости использования внешних конфликтов для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди граждан.
 

Такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство - это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - констатировал президент.

 

новости по теме

Токаев провел телефонный разговор с Путиным

29.04.2022, 15:40 8041
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - сообщает Акорда.
 
Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на вопросах, требующих оперативного решения.
 
Глава Казахстана поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств - участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.
 

Минобороны КНР: Китай выступает против внешних сил провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане

29.04.2022, 11:38 8826
Минобороны КНР: Китай выступает против внешних сил провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра обороны Китая Вэй Фэнхэ стороны выразили общую готовность активизировать двустороннее сотрудничество, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Токаев заявил, что Казахстан придает большое значение военному сотрудничеству с Китаем и надеется, что стороны укрепят сотрудничество в миротворческих операциях, совместных учениях, подготовке кадров, военной технике и других областях, информирует сайт Минобороны КНР.
 
Глава Минобороны Китая подчеркнул, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Он отметил, что под руководством глав двух государств двусторонние отношения сохраняют динамику активного развития и "имеют светлое будущее - хороший пример добрососедской дружбы и взаимной выгоды".
 

Китай решительно выступает против внешних сил, преднамеренно провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане, и поддерживает казахстанскую сторону в принятии решительных мер по обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности", - отметил Вэй Фэнхэ. 

 
Он призвал проявлять бдительность в отношении вмешательства некоторых крупных держав в дела Центральной Азии с целью нарушения и подрыва региональной безопасности. 
 
Министр обороны отметил, что его визит подтверждает, что Китай твердо поддерживает Казахстан, что "независимо от того, с какими рисками и вызовами могут столкнуться две страны, они будут совместно поддерживать региональную стабильность и продвигаться вперед в построении сообщества с общим будущим для человечества".
 
Он добавил, что китайские военные готовы продолжать расширять сферы сотрудничества с казахстанской стороной.

Напомним, встреча Токаева и Вэй Фэнхэ состоялась в Нур-Султане 25 апреля.
 

Токаев поздравил Макрона с победой на выборах

25.04.2022, 11:20 16731
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Французской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава нашего государства отметил, что убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции", - информирует Акорда.

 
Токаев подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами.
 

В этой связи с целью обсуждения путей укрепления многогранного казахско-французского взаимодействия приглашаю вас совершить официальный визит в Казахстан во взаимно удобное время", - сказал президент.


Макрон переизбран на пост президента Франции.
 

Главы МИД Казахстана и России обсудили актуальные вопросы

22.04.2022, 20:38 25646
Фото: пресс-служба МИД РК
МОСКВА 22 АПРЕЛЯ - Состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Москву, в ходе которого состоялись переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в узком и расширенном составах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Особое внимание уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.
 
Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
 
По итогам встречи подписан план мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

22.04.2022, 09:34 28296
Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества
Фото: vk.com/Администрация города Байконур
МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ - Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В перечне две позиции - сам спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока оценена в символический один рубль, сообщает РИА Новости.
 

Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению", - говорится в документе.

 
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.
 
Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.
 

Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 26 апреля

21.04.2022, 15:04 32151
Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 26 апреля
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент РК, председатель партии AMANAT Касым-Жомарт Токаев сегодня принял решение о созыве внеочередного, XXIII съезда 26 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил в Facebook исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов, в съезде примут участие делегаты из всех регионов. 
 

Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия", - написал Оралов.

 
Кроме того, он сообщил, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии Adal к партии AMANAT.
 
Ранее Токаев поручил активизировать трансформацию партии AMANAT.
 

Сенат ратифицировал соглашение о деятельности Тюркской академии в Казахстане

21.04.2022, 13:43 33036
Сенат ратифицировал соглашение о деятельности Тюркской академии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором сенаторы приняли закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этот закон призван регулировать работу Международной тюркской академии на территории Казахстана. В частности, местные и иностранные сотрудники академии должны будут проходить аккредитацию в Министерстве иностранных дел нашей страны. Флаги Тюркского совета и государств - членов Тюркского совета также могут быть размещены на ее зданиях и т.д.", - сообщили в сенате.

 
В целом соглашение направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества тюркоязычных государств. Отметим, что в настоящее время членами академии являются Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя.
 

Международная тюркская академия играет большую роль в развитии научно-гуманитарного сотрудничества между тюркоязычными государствами. Организация также плодотворно работает в направлении изучения историко-культурного наследия братских тюркских народов. Под ее эгидой ежегодно публикуется множество значимых трудов. Поэтому важно поддерживать деятельность академии. Этот закон позволит Тюркской академии стать уникальным международным центром, координирующим научные исследования, касающиеся тюркского мира, и создает благоприятные условия для достижения этих целей", - сказал спикер палаты.

 

Назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ

21.04.2022, 12:58 32351
Назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Марат Сыздыков назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.


Жаныбек Иманалиев освобожден от должности полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Напомним, Ермухамбет Конуспаев назначен на должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
 

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