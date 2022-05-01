Токаев о "языковых патрулях": провокаторы, действующие по заданию спецслужб

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал провокацией действия так называемых языковых патрулей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей - провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями", - высказался глава государства.
Токаев заявил о недопустимости использования внешних конфликтов для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди граждан.
Такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство - это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - констатировал президент.