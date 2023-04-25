Токаев обсудил экономическое сотрудничество с премьер-министром Чехии   

Китай уважает путь модернизации, выбранный народами других стран, и выступает против попыток развязывания идеологического противостояния и "новой холодной войны"

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Пекин. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государства, которые осуществили модернизацию, не должны отрезать путь и чинить препятствия другим странам, а также ни в коем случае не должны оказывать давление, сдерживать или останавливать другие страны, выбравшие другой путь к модернизации, заявил в пятницу член Госсовета и министр иностранных дел КНР Цинь Ган на церемонии открытия форума "Ланьтин" ("Голубой зал") на тему "Китайская модернизация и мир" в Шанхае.





Мы будем более решительно отстаивать право на развитие всех стран", - заверил Цинь Ган, отметив, что модернизация - это неотъемлемое право всех стран, а не монопольная и единоличная привилегия малого числа государств.





Китай не намерен устраивать конкуренцию между крупными державами. То, что мы категорически защищаем, это интересы собственного развития и право китайского народа на стремление к более прекрасной жизни", - заявил глава МИД КНР.





Цинь Ган подчеркнул, что Китай уважает путь модернизации, выбранный народами других стран, и выступает против попыток развязывания идеологического противостояния и "новой холодной войны", а также вмешательства во внутренние дела других государств и навязывания своей воли, сообщает "Синьхуа".





Китай защищает правильное направление глобализации, выступает против создания барьеров, "разъединения" и "разрыва цепочек", а также против введения односторонних санкций и максимизации давления, заявил он.





Китай стремится всеми силами защищать стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок, чтобы экономическая глобализация и модернизация всех стран могли продвигаться вперед в тандеме и дополнять друг друга, резюмировал он.