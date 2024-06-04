Силы ОДКБ должны находиться в высокой степени боеготовности - Токаев

Осенью на территории Казахстана пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024"

Фото: Акорда

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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикерами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности обсудил состояние и перспективы развития организации, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикерами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности обсудил состояние и перспективы развития организации, сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи ОДКБ.





Президент Казахстана высоко оценил деятельность Парламентской ассамблеи ОДКБ и отметил, что принимаемые ассамблеей модельные акты являются важнейшей составляющей в укреплении Организации Договора о коллективной безопасности", - проинформировали в пресс-службе.





Казахстанский лидер назвал одним из приоритетов высокую степень боевой готовности сил и средств системы ОДКБ, сообщает Акорда





В качестве председателя в организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024" осенью текущего года", - заявил Токаев.





Еще одним приоритетом председательства в ОДКБ президент назвал сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.





Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку", - отметил он.





Акорда





Также в рамках председательства Казахстан настроен укреплять взаимодействие с международными организациями и структурами, деятельность которых нацелена на обеспечение безопасности





Считаем крайне важным наращивать сотрудничество с профильными структурами ООН, СНГ и ШОС. Приветствуем подписание в январе текущего года меморандума о сотрудничестве между секретариатом ОДКБ и антитеррористическим центром СНГ", - подчеркнул Токаев.





Он рассказал спикерам о проводимых в Казахстане реформах, целью которых является системная модернизация всех сфер жизни, включая политику, экономику и идеологию.





Что касается экономической составляющей, президент заявил, что объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов.





В 2023 году привлечено свыше 23 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 миллиардам долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тысяч долларов. Недавно я подписал указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса", - рассказал президент.





Он также отметил активный рост торговли между странами ОДКБ.





Объем торговли Казахстана с Россией в 2023 году достиг 26 миллиардов долларов, с Кыргызстаном - 1 миллиарда 571 миллиона долларов, Таджикистаном - 1 миллиарда 130 миллионов долларов, Беларусью - 912 миллионов долларов", - подытожил президент.





В завершение Токаев отметил, что заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ внесет свой вклад в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств - членов ОДКБ с учетом интересов каждой страны, а принимаемые советом документы послужат дальнейшему укреплению организации.





Напомним, заседание пройдет сегодня в Алматы под председательством спикера госдумы РФ Вячеслава Володина.





Парламентарии обсудят меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также изменения в программу деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.