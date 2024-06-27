26.06.2024, 18:39 7696
Токаев обсудил перспективы взаимодействия в сфере здравоохранения с послом Катара
Фото: Акорда
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла Катара в РК Абдаллу бен Хусейна Джабера, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющих общие цели и устремления.
Глава государства подчеркнул, что за последние годы наши страны достигли значительного прогресса по широкому спектру двусторонней и многосторонней повестки, создали прочную правовую базу и запустили ряд крупных инвестиционных проектов.
Президент Казахстана передал благодарность эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани за его поддержку и личное участие в предстоящем саммите ШОС в Астане в качестве почетного гостя.
В свою очередь посол Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил приверженность Дохи дальнейшему поступательному развитию многогранного сотрудничества.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в сфере здравоохранения.
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25.06.2024, 15:30 25491
Президент Казахстана и глава МИД Мальты обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
Токаев отметил, что в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами
Фото: Акорда
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иан Борч обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ, сообщает Акорда.
Как отметил глава государства, в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами.
Кроме того, он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закрепленных в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года.
Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности", - заявил резидент.
В заключение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.
Ранее Токаеву доложили о реализации инициатив Казахстана в рамках председательства в СВМДА.
21.06.2024, 14:01 68851
Министры иностранных дел ОДКБ согласовали проект по укреплению таджикско-афганской границы
Также участники заседания приняли ряд заявлений
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания совета министров иностранных дел ОДКБ был согласован проект по укреплению таджикско-афганской границы, сообщает пресс-служба организации.
Участники встречи провели подробное обсуждение широкого круга вопросов международного характера с акцентом на проблематику обеспечения мира и стабильности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
По результатам заседания был согласован проект решения СКБ ОДКБ "О Целевой межгосударственной программе ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы".
Также участники заседания приняли ряд заявлений:
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях;
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков;
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке;
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ о расширении сотрудничества в области международной информационной безопасности.
21.06.2024, 08:18 71116
В Алматы состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ
Фото: Акорда
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ.
Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ОДКБ, а также принят ряд политических заявлений.
Кроме того, сегодня в Астане состоится 4-е совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Главы энергетических ведомств рассмотрят и одобрят "Стратегию развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", разработанную по инициативе Казахстана. Также главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках организации.
20.06.2024, 14:37 76606
Ведение радиоэлектронной борьбы обсудили на заседании рабочей группы при совете министров ОДКБ
Стороны признали целесообразным совершенствование нормативной правовой базы в сфере радиоэлектронной борьбы
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане участники заседания рабочей группы при совете министров Организации Договора о коллективной безопасности обсудили вопросы организации и ведения радиоэлектронной борьбы в рамках организации, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Члены рабочей группы рассмотрели опыт применения сил и средств радиоэлектронной борьбы в современных вооруженных конфликтах и перспективы оснащения вооруженных сил государств-участников совместимыми техническими образцами. На заседании также были озвучены результаты организации совместного применения подразделений радиоэлектронной борьбы в рамках учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023".
Стороны признали целесообразным дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы ОДКБ в сфере радиоэлектронной борьбы.
Ранее секретари совбезов ОДКБ обсудили в Алматы совместное противодействие угрозам.
18.06.2024, 12:22 102681
Форум городов стран БРИКС+ пройдет в Казани 21 июня
На полях форума страны подпишут соглашения о сотрудничестве и побратимстве между различными городами и ассоциациями местных властей
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
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Казань. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани 21 июня пройдет форум городов стран БРИКС+, который соберет около 200 мэров, вице-мэров, руководителей муниципалитетов из 21 страны.
Большие делегации приедут на форум из стран дальнего зарубежья - Китая, Ирана, Индии, Бразилии и ЮАР, Чили и Аргентины. Страны постсоветского пространства будут представлены Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Белоруссией и Азербайджаном. Главным вопросом повестки станет обсуждение создания новой международной организации - Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+", - сообщает Big Asia со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, ассоциация призвана активизировать сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии. Она станет важной площадкой для распространения знаний по организации городской среды и обмена опытом.
Ожидается, что на полях форума подпишут соглашения о сотрудничестве и побратимстве между различными городами и ассоциациями местных властей.
17.06.2024, 20:52 110956
Казахстан примет участие в учредительном собрании Ассоциации городов стран БРИКС+
От мэров городов со всего мира еще приходят подтверждения
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На учредительное собрание мэров городов и муниципалитетов в формате БРИКС+ отправятся акимы Туркестана и Кызылординской области. Об этом на брифинге 17 июня сообщил официальный представитель МИД РК Казахстана Айбек Смадияров.
Создание Ассоциации городов стран БРИКС+ поддержало более 100 муниципалитетов из разных стран мира. Об этом сообщила вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.
Для участия в первом учредительном собрании ассоциации, которое состоится 21 июня в Казани, приедут представители городов из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, ЮАР, Турции, Чили, Марокко, Азербайджана, Казахстана и других стран", - сообщили на сайте мэрии Казани.
В настоящее время от мэров городов со всего мира еще приходят подтверждения о приезде в Казань, поэтому итоговый список участников учредительного собрания сформируется позднее.
17.06.2024, 20:08 111696
Президент РК обсудил с премьером Пакистана повестку саммита ШОС в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе пакистанской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт.
Во время беседы стороны уделили особое внимание перспективным направлениям двусторонних отношений.
Глава нашего государства отметил большой потенциал экономической кооперации, который становится движущей силой многогранного сотрудничества двух стран.
Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках международных организаций, в том числе повестка предстоящего саммита ШОС в Астане.
16.06.2024, 12:49 119951
Китай вновь призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал США прекратить нападки и дискредитацию Китая на основании украинского вопроса, а также прекратить односторонние санкции и необоснованное подавление деятельности китайских компаний
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Женева. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вновь призвал Россию и Украину проявить политическую волю, пойти навстречу друг другу, как можно скорее начать мирные переговоры, добиться прекращения огня и боевых действий.
С призывом о прекращении военного конфликта выступил во время рассмотрения Советом Безопасности ООН вопроса о предоставлении оружия Украине заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает China Times.
Он отметил, что представитель США в Генеральной ассамблее в очередной раз распространяет ложь о том, что Китай поддерживает Россию в ведении войны, что совершенно неприемлемо.
Продолжающийся поток оружия и боеприпасов на поле боя только усугубит кризис, приведет к новым жертвам и увеличит риск потери оружия и его распространения. Не существует простого решения сложных проблем. Оружие может положить конец войнам, но оно не принесет прочного мира. Китай призывает стороны конфликта проявить политическую волю, пойти навстречу друг другу, как можно скорее начать мирные переговоры, добиться прекращения огня и боевых действий. Мы призываем международное сообщество ставить мир и гуманность на первое место, активизировать усилия по установлению мира и содействию переговорам, избегать усиления конфронтации, совместно работать над преодолением негативных побочных эффектов, вызванных кризисом, и совместно работать над созданием условий для политического урегулирования кризиса", - заявил Гэн Шуан.
Он отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.
Мы будем продолжать отстаивать объективную и справедливую позицию, поддерживать тесные контакты со всеми сторонами, настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также прилагать неустанные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса и играть конструктивную роль", - подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что Китай не предоставлял смертоносного оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения - военного и гражданского назначения.
Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. На самом деле после начала войны торговля между Соединенными Штатами и Россией никогда не прекращалась", - пояснил Гэн Шуан.
Он призвал США прекратить нападки и дискредитацию Китая на основании украинского вопроса, а также прекратить односторонние санкции и необоснованное подавление деятельности китайских компаний.
Ранее в МИД Китая прокомментировали обращение Зеленского к Си Цзиньпину и призвали США задуматься о своей ответственности за украинский кризис. Китай также предложил провести конференцию для урегулирования военного конфликта и подчеркнул, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.
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