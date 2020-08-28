Токаев обсудил с Назарбаевым развитие Казахстана в посткризисный период

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Председатель партии Nur Otan Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today.

Назарбаев и Токаев рассмотрели повестку предстоящего заседания Бюро политического совета и основные пункты предвыборной платформы партии", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

По его информации, в ходе беседы Елбасы и глава государства также обсудили вопросы обеспечения дальнейшего развития страны в посткризисный период.

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