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Токаев обсудил с послом России в РК ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества

20.05.2020, 15:32 6724
Токаев обсудил с послом России в РК ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества
Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства отметил важность дальнейшего наращивания взаимодействия в условиях пандемии коронавируса как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.
 
Собеседники рассмотрели ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества, запланированному на ноябрь текущего года. Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественного содержательного наполнения этого мероприятия.
 
На встрече также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, уточнили в пресс-службе.
 

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