Токаев обсудил с послом России в РК ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил важность дальнейшего наращивания взаимодействия в условиях пандемии коронавируса как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.

Собеседники рассмотрели ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества, запланированному на ноябрь текущего года. Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественного содержательного наполнения этого мероприятия.

На встрече также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, уточнили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства