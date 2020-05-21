Токаев обсудил с послом России в РК ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил важность дальнейшего наращивания взаимодействия в условиях пандемии коронавируса как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.
Собеседники рассмотрели ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества, запланированному на ноябрь текущего года. Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественного содержательного наполнения этого мероприятия.
На встрече также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, уточнили в пресс-службе.
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