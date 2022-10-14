Токаев обсудил с зампредом КНР ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Си Цзиньпина в Казахстан

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает kremlin.ru





На встрече Путин подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты во время визита Эрдогана в Сочи, исполняются.





Это касается и инвестиционного процесса. Это касается строительства атомной электростанции «Аккую». Работа идет по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сообщил Путин.





Он также заверил, что все поставки углеводородов через территорию Турции, в том числе в европейские страны, производятся в полном объеме.





Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня", - отметил российский президент.





Он также заметил, что если Турция заинтересована, то Россия готова рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны.





Хаб, по мнению Путина, мог бы стать и площадкой для нормального рыночного ценообразования "без всякой политической окраски".





Эрдоган в свою очередь предложил продолжать поставки через Турцию российских удобрений в беднейшие страны мира, подчеркнув, что они имеют для Турции большее значение, чем развитые.





Он также еще раз поздравил Путина с юбилеем.



