Токаев: передача власти в Казахстане осуществляется в спокойной, неконфликтной ситуации

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Передача власти в Казахстане осуществляется в спокойной, неконфликтной ситуации. Об этом сегодня в своей первой речи в качестве президента Казахстана заявил Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

Мы осуществляем передачу власти в спокойной, неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана", - сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул, что в этом заключается "еще одно проявление высокой политической культуры нашего народа, его исключительной мудрости. Это также хороший пример для будущих поколений".

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Накануне Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента. Согласно Конституции, полномочия главы государства перешли к председателю сената до окончания выборного срока.

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