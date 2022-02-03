Токаев поблагодарил Ибрагима Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие

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НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "Партия Nur Otan" Ерлану Кошанову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан. Вручить Кошанову Ерлану Жакановичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", - постановил ЦИК.
Кошанов Ерлан Жаканович родился 14 августа 1962 года.
Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984), Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991), Казахскую государственную академию управления (1999).
Трудовой стаж:
Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО "Джезказганцветмет" (1986-1988);
Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);
Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);
Представитель правительства Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);
Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);
Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);
Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);
Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра - представитель правительства в мажилисе, парламенте (2007-02.2012);
Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (02.02.2012-03.2017);
Аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019-09.2019);
Руководитель администрации президента Республики Казахстан (с 18.09.2019)
Прочие должности:
Член совета директоров АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (08.2004);
Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Астана" (11.2005);
Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Республики Казахстан (17.04.2017-28.10.2019);
Член Высшего совета при президенте Республики Казахстан по реформам (с 14.09.2020)
Выборные должности, депутатство:
Депутат сената парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-02.1999);
Кандидат в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011, 03.02.2016, с 04.12.2020).