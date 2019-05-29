Токаев подписал указ о награждении Путина, Лукашенко и Жээнбекова орденами в честь 5-летния ЕАЭС

"Между нашими странами сложились дружеские отношения. Подписано более 30 двусторонних соглашений. 12 документов находятся на рассмотрении. Для Молдовы важен интеграционный процесс с Евразийским экономическим союзом. Нам предстоит большая работа в этом направлении".