Токаев подписал указ о награждении Путина, Лукашенко и Жээнбекова орденами в честь 5-летния ЕАЭС

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президентов России, Беларуси и Кыргызстана государственными наградами Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенті - Елбасы Нурсултан Назарбаев": Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации, Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь, Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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