Казахстан готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между главами Казахстана и Азербайджана

Фото: Акорда

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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого глава Казахстана подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора, сообщает Акорда.





В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации.





Также глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.





Вместе с тем президент подчеркнул важность проведения дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана.





В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.