Токаев поговорил по телефону с президентами Турции, Кыргызстана, Узбекистана и премьер-министром Армении

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today -Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентами Турции, Кыргызстана и Узбекистана, а также премьер-министром Армении, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем разговоре Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган отметили позитивную динамику двусторонних отношений во всех сферах взаимодействия и обсудили перспективы укрепления казахстанско-турецкого стратегического партнерства.

Лидеры двух стран подчеркнули важность поддержания регулярного доверительного политического диалога и наметили конкретные планы сотрудничества на 2020 год. Также главы государств и обменялись новогодними поздравлениями.

В ходе беседы Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым главы государств с удовлетворением констатировали высокую динамику двусторонних связей и обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества. Они также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля текущего года.

Отдельное внимание было уделено успешно проведенному Году Казахстана в Узбекистане, в рамках которого были организованы многочисленные мероприятия по активизации взаимодействия в сферах культуры, искусства, науки и образования.

Президент Казахстана поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - благополучия и процветания.

В ходе телефонного разговора Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым главы государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-кыргызских отношений и обсудили перспективы их дальнейшего укрепления. Высоко оценивая итоги государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику 27 ноября текущего года, собеседники выразили уверенность, что эффективная реализация достигнутых договоренностей придаст практический импульс развитию стратегического партнерства двух стран.

Президенты также обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Касым-Жомарт Токаев пожелал Сооронбаю Жээнбекову дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и процветания.

Также состоялся телефонный разговор главы государства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Собеседники обсудили состояние и перспективы дальнейшего углубления казахстанско-армянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Премьер-министр Армении поздравил президента Казахстана по случаю Нового года. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну в новом году больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Армении - благополучия и процветания.

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