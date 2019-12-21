Токаев поручил начать процедуру присоединения к Международному пакту, отменяющему смертную казнь

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Об этом он сообщил сегодня на заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - сказал глава государства.

Отметим, что, по информации ООН, Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах направлен на отмену смертной казни. Он принят резолюцией 44/128 Генеральной ассамблеи от 15 декабря 1989 года.

Согласно Протоколу, участвующие в нем государства считают, что отмена смертной казни способствует укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека. Также участники Протокола соглашаются, что ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства, не подвергается смертной казни. Каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

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