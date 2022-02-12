Токаев посетил знаменитый Казанский Кремль

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МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президенты РФ и РК по итогам переговоров подписали ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Список подписанных документов:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по обмену опытом в области цифровизации.

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан.

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

5. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Казакстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг".

6. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана".

7. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Российская Федерация).

8. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

9. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский физико-техническим институт".

10. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" (Российская Федерация).

11. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО".

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал , что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога".