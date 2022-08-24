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Токаев посетит Азербайджан с официальным визитом

23.08.2022, 17:11 12056
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев 24 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах, сообщает СЦК
 
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.
 

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Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана

24.08.2022, 13:43 656
Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень", – сказал Токаев.


Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан, информирует пресс-служба Акорды.

Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.
 

В Казахстане проходят выборы депутатов сената от областей Абай, Жетысу и Улытау

24.08.2022, 10:31 2231
В Казахстане проходят выборы депутатов сената от областей Абай, Жетысу и Улытау
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - 24 августа 2022 года проходят выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов сената парламента пройдут на совместном заседании выборщиков, которое начнется в 11.00", - сообщили в ЦИК РК.

 
Регистрация выборщиков на выборах депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау началась в 10.00.
 
На 6 мандатов претендуют 12 кандидатов. В список выборщиков по трем регионам включено 346 депутатов маслихатов.
 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 июля подписал указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау". 
 

Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в документе. 

 

В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями

23.08.2022, 13:56 15791
В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", - сообщает пресс-служба МИД РК.

 
Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. 

Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - подчеркнули в ведомстве.


Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором посол Украины в РК Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. В АНК осудили высказывание украинского дипломата.
 

В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане про убийство русских

23.08.2022, 13:02 17241
В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане про убийство русских
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Ассамблея народа Казахстана осудила слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского про уничтожение русских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - сказано в обращении.

 
Члены советы отмечают, что "дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды".
 

Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - высказались в АНК.

 
Казахстанцев призвали не поддаваться на провокации и, напротив, "беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего детей".
 
В социальных сетях ранее появилось видео, на котором мужчина - по предварительным данным, Петр Врублевский - сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских, сообщает РИА Новости.
 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям украинского посла.

 

Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с президентом России

20.08.2022, 12:03 36766
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с президентом России
Фото: Telegram-канал Борт№1
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи выразил удовлетворение их итогами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По мнению Токаева, переговоры прошли в исключительно дружеской и доверительной атмосфере.
 

В ходе переговоров обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.


Напомним, вчера Токаев провел в Сочи двустороннюю встречу с главой России Владимиром Путиным. На встрече президенты договорились провести совместные учения в рамках ОДКБ. 

Токаев также пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ. 
 

Путин: РК и РФ проведут совместные учения в рамках ОДКБ

19.08.2022, 20:16 45361
Путин: РК и РФ проведут совместные учения в рамках ОДКБ
Фото: Акорда
СОЧИ. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент России, приветствуя Касым-Жомарта Токаева, выразил благодарность за принятие его приглашения. 
 

Спасибо, что приняли приглашение. Мы с вами встречаемся регулярно. Совсем недавно виделись, но договорились увидеться здесь в Сочи. У нас очень большой объем работы. И этот год особенный. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. Активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно. Министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе совместные в рамках ОДКБ учения и так далее. Товарооборот растет, в прошлом году он вырос на 34,4%, в этом году за первые пять месяцев текущего подрос почти на 9%, 8,8%. Растут инвестиции с обеих сторон. Российские, по-моему, достигли 18 млрд долларов, казахстанские в Россию - четыре с половиной примерно. Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологических сферах, в том числе в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнерства, - подчеркнул российский лидер.

 
Ранее Токаев пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи (Российская Федерация).
 

Токаев пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ

19.08.2022, 19:47 45676
Токаев пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ
Фото: Telegram-канал Борт№1
СОЧИ. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с главой РФ Владимиром Путиным в городе Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы возможно дать дополнительные поручения нашему правительству, чтобы успешно работать и взаимодействовать друг с другом. И тем не менее жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать. В целом есть все основания быть удовлетворенным тем, как развивается наше сотрудничество", - сказал Токаев.

 
Он напомнил, что Казахстан и Россию объединяет общая граница - самая протяженная сухопутная в мире.


Кстати, полностью делимитированная. Поэтому каких-либо основания для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы относительно будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. И я лично, как президент РК, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах", - сказал президент РК.

 
Глава государства также отметил торгово-экономического сотрудничество между странами.
 

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то оно успешно развивается, промышленная кооперация достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная. В прошлом году объем торговли составил 24,5 млрд долларов. По этим показателям Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно. Мы активно взаимодействуем на основных площадках в организации ООН, в других международных институтах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он отметил, что в 2022 году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит СНГ. Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие Путина, "тем более что Россия играет важную роль в СНГ".
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи (Российская Федерация).






 

Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС

19.08.2022, 18:31 46116
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС
Фото: Акорда
ТАШКЕНТ. 19 АВГУСТА -19 августа в Ташкенте состоялась семнадцатая встреча секретарей советов безопасности (ВССБ) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента РК - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.
 
Было отмечено, что одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны выступили за становление этой страны в качестве независимого, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.
 
Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию Организации с учетом интересов нашей страны. 
 
Помощник президента РК - секретарь Совета безопасности подчеркнул особую актуальность совместной поддержки одобренной со стороны ООН инициативы Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
 
По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий протокол. Было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств - членов ШОС в Индии.
 
На полях 17-й встречи секретарей советов безопасности ШОС Гизат Нурдаулетов также провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, секретарем отдела Национальной безопасности Пакистана Аамиром Хасаном и секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром. На встречах были обсуждены проблемы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества.
 

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