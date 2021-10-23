Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия Абдаллу Аль аш-Шейха, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Абдулле Аль аш-Шейху орден "Достык" ІI степени.
Президент назвал Эр-Рияд надежным партнером Казахстана в мусульманском мире. Глава государства напомнил, что Саудовская Аравия стала одним из первых арабских государств, признавших суверенитет Казахстана.
Мы поддерживаем постоянные связи с саудовским руководством. В августе в ходе телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом мы достигли ряда важных договоренностей. В сентябре я провел встречу с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом. Уверен, что эти контакты придадут новый импульс сотрудничеству между двумя странами", - сказал глава государства.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев призвал саудовские компании с учетом их опыта и ситуации на мировом рынке активно участвовать в проектах в Казахстане.
Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии поблагодарил президента Казахстана за прием и отметил содержательный характер своего визита.
Я рад посетить братский и дружественный Казахстан. Мы провели ряд плодотворных встреч на парламентском уровне. Эти контакты служат делу сближения наших стран. Считаю, что такие визиты играют важную роль в реализации решений, достигнутых на уровне глав государств", – сказал он.