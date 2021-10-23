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Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом

22.10.2021, 15:45 23275
Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с госвизитом по приглашению главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Ашхабаде два лидера проведут переговоры в расширенном и узком форматах, в ходе которых обсудят перспективы углубления казахстанско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда. 
 
Токаев и Бердымухамедов также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. 
 

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Минобороны: Казахстан разово передаст Кыргызстану военное имущество

22.10.2021, 17:21 22762
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Министерстве обороны Казахстана сообщили о разработке проекта постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ разработан в целях создания правовой основы для разовой передачи Казахстаном Кыргызстану военного имущества. Реализация соглашения будет способствовать усилению возможностей Вооруженных сил Кыргызской Республики по отражению угроз региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Соглашение между правительством РК и правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано в рамках встречи президентов двух стран в марте текущего года.
 

Подписан план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Беларуси на 2022-2023 годы

21.10.2021, 18:16 36910
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - 21 октября в Нур-Султане прошли расширенные плановые консультации между аппаратами Советов безопасности Республики Казахстан и Республики Беларусь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам безопасности и взаимодействию в данной сфере.
 

Были обсуждены перспективы сотрудничества в военной и военно-технической сфере, рассмотрены новые вызовы в области кибербезопасности и по другим направлениям. С учетом продолжения глобальной пандемии коронавирусной инфекции в повестку консультаций был включен вопрос о системе управления биологической безопасностью в новых реалиях", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Кроме того, казахстанская и белорусская стороны представили свои подходы к организации деятельности по оценке рисков национальной безопасности.
 
По итогам работы помощник президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев и государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович подписали План сотрудничества между аппаратами Советов безопасности двух стран на 2022-2023 годы.
 

Токаев вручил председателю консультативного совета Саудовской Аравии орден "Достык" ІI степени

19.10.2021, 13:51 68338
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия Абдаллу Аль аш-Шейха, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Абдулле Аль аш-Шейху орден "Достык" ІI степени.
 
Президент назвал Эр-Рияд надежным партнером Казахстана в мусульманском мире. Глава государства напомнил, что Саудовская Аравия стала одним из первых арабских государств, признавших суверенитет Казахстана.
 

Мы поддерживаем постоянные связи с саудовским руководством. В августе в ходе телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом мы достигли ряда важных договоренностей. В сентябре я провел встречу с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом. Уверен, что эти контакты придадут новый импульс сотрудничеству между двумя странами", - сказал глава государства.

 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев призвал саудовские компании с учетом их опыта и ситуации на мировом рынке активно участвовать в проектах в Казахстане.
 
Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии поблагодарил президента Казахстана за прием и отметил содержательный характер своего визита.
 

Я рад посетить братский и дружественный Казахстан. Мы провели ряд плодотворных встреч на парламентском уровне. Эти контакты служат делу сближения наших стран. Считаю, что такие визиты играют важную роль в реализации решений, достигнутых на уровне глав государств", – сказал он.

 

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