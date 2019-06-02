Токаев поздравил Гитанаса Науседу с избранием на пост президента Литвы

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today -Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Гитанасу Науседе в связи с его избранием президентом Литовской Республики, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Уверен, что отношения между нашими государствами, основанные на дружбе и взаимопонимании, и впредь будут укрепляться во благо наших народов. Желаю Вам успехов на столь ответственном посту, а дружественному литовскому народу - процветания и благополучия", - говорится в телеграмме.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства