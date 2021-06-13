Токаев поздравил избранного президента Монголии

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с избранием на пост президента Монголии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ваша убедительная победа на выборах является результатом Вашего неустанного труда и значительного вклада в развитие государства, а также свидетельством высокого доверия монгольского народа. Уверен, Ваши инициативы и планы, направленные на то, чтобы сделать будущее страны светлым и процветающим, увенчаются успехом. С большим удовлетворением отмечаю укрепление традиционных связей между Казахстаном и Монголией, основанных на взаимном уважении и всестороннем сотрудничестве. Подтверждаю свою готовность прилагать усилия к продолжению партнерства в двустороннем и многосторонних форматах во благо народов наших стран", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху дальнейших успехов на столь ответственной должности, а дружественному монгольскому народу – процветания и благополучия.

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