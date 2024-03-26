25.03.2024, 18:15 6476

Токаев поздравил нового президента Индонезии

Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения
Токаев поздравил нового президента Индонезии
Фото: Акорда
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах президента Индонезии, сообщает пресс-служба Акорды.

Я уверен, что под вашим мудрым руководством ваша прекрасная страна достигнет новых успехов в своем экономическом и социальном развитии, а также укрепит свою роль на международной арене. Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я подтверждаю готовность совместно использовать открывающиеся возможности для развития многогранного взаимодействия в интересах наших стран", - говорится в телеграмме.


Глава государства пожелал индонезийскому лидеру успехов во всех его начинаниях, а народу Индонезии - дальнейшего прогресса и благополучия.
 
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Теги:ТокаевИндонезияПоздравление

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22.03.2024, 16:50 33671

Конференцию для урегулирования украинского кризиса предлагает провести Китай

Мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба
Пекин. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские власти считают необходимым организовать международную мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать и Россия, и Украина.

Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования украинского конфликта, сообщает Bigasia.

По словам дипломата, Пекин стремится провести конференцию в таком формате "для того, чтобы гарантировать успех и получить результаты от этого мероприятия".

Ли Хуэй отметил, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.

Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, - это восстановить мир", - подчеркнул дипломат.


Ранее Ли Хуэй провел второй раунд челночной дипломатии для содействия урегулированию украинского кризиса. Спецпредставитель КНР сначала посетил Россию, затем штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Напомним, 7 марта на большой ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И рассказал о дипломатической повестке Китая на 2024 год. Одним из самых серьезных вызовов глобальной безопасности Ван И назвал продолжающийся кризис на Украине. Он призвал как можно скорее провести международную мирную конференцию по этому вопросу с равноправным участием России и Украины.
 
20.03.2024, 21:01 46671

Главы МИД и Минтранспорта РК посетят Китай

Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29-30 марта по приглашению китайской стороны министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба МИД РК.

Целью визита является обсуждение с китайской стороной текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

С 22 по 25 марта состоится рабочий визит министра транспорта РК Марата Карабаева в Китай, в частности в Пекин и Урумчи.

Министр транспорта обсудит с китайскими партнерами вопросы совместных проектов и инициатив, а также повышения эффективности транспортных связей между двумя странами.
 
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Теги:КНРМИДМинтранс
18.03.2024, 14:02 61276

Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах

Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера
Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах
Фото: Акорда
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает Акорда.

Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, рассказали в пресс-службе президента РК.

Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.

По информации RT, действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчета более 99% бюллетеней лидирует на выборах президента, которые прошли в России с 15 по 17 марта.

По итогам обработки более 99% бюллетеней Путин набрал 87,29% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов. На третьем месте оказался Владислав Даванков от партии "Новые люди" с результатом 3,21% голосов, четвертым стал Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,21% голосов.
 
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Теги:ТокаевПутинПоздравление
18.03.2024, 11:26 62646

Сотрудничество между Казахстаном и Китаем: в МИД рассказали о возможностях развития партнерских отношений

Китайская сторона выразила заинтересованность в отечественной пищевой продукции Казахстана
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем: в МИД рассказали о возможностях развития партнерских отношений
Фото: Depositphotos
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали о возможностях развития партнерских отношений между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба ведомства.

В целях развития регионального сотрудничества между Казахстаном и Китаем генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев посетил провинцию Хубэй. В рамках визита состоялась встреча с руководителем управления иностранных дел провинции Хубэй Чжан Сяомэй, где стороны обменялись мнениями по активизации двусторонних отношений", - проинформировали в МИД.


Также состоялись переговоры с проректором университета, ответственным за международные связи, Тан Чиджу и казахскими студентами, обучающимися в Уханьском университете. Кроме того, были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере образования, вопросы двустороннего обмена студентами и специалистами.

Фото: gov.kz

Состоялась встреча с руководством порта и зоны свободной торговли Wuhan Hanou International Logistics Co., Ltd. В ходе переговоров обсуждены возможности установления партнерства с транспортно-логистическим сухим портом", - сообщили в ведомстве.


Подчеркивается, что китайская сторона выразила заинтересованность в отечественной пищевой продукции Казахстана и предложила возможность переработки, хранения и реализации казахстанской продукции на подведомственной территории таможенного бонда.

Ранее Бектенов обсудил с послом КНР вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.
 
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Теги:КНРРКсотрудничество
17.03.2024, 17:41 67356

Генсек ШОС рассказал, когда Беларусь станет членом организации

Генсек ШОС рассказал, когда Беларусь станет членом организации
Фото: kabar.kg
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане ожидается принятие решения о предоставлении Республике Беларусь статуса полноправного члена организации, сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. С момента принятия данного решения Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации", - цитирует Чжан Мина РИА Новости.


Сообщается, что саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля.

В соответствии с решением, принятым Советом глав государств - членов ШОС на саммите в 2022 году в Самарканде, организация достигла соглашения с Республикой Беларусь обо всех правовых, финансовых и организационных условиях присоединения к ШОС, что было зафиксировано в соответствующем меморандуме об обязательствах, подписанном в Нью-Дели 4 июля 2023 года.

В феврале 2024 года Беларусь выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому меморандуму. В соответствии с положением ШОС о порядке приема новых членов секретариат ведет работу с государствами - членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств - членов ШОС", - добавил Чжан Мин.


Напомним, в 2023 году саммит ШОС проходил в июле. Тогда Казахстан принял роль председательства в организации.
 
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Теги:ШОСБеларусьгенсек
12.03.2024, 18:39 97931

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили город Шушу

Шуша издревле считается колыбелью азербайджанской культуры
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили город Шушу
Фото: Акорда
Баку. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Программу визита президента Казахстана в Азербайджан продолжило посещение города Шуши, сообщает пресс-служба Акорды.

Лидеры двух стран ознакомились с генеральным планом города, расположенного в предгорьях Карабахского хребта. Затем они осмотрели основные достопримечательности региона.

Как отметил глава Азербайджана, Шуша издревле считается колыбелью азербайджанской культуры. В период своего процветания город был местом развития поэзии, искусства и архитектуры.

В настоящее время здесь ведутся активные работы по строительству и восстановлению инфраструктуры. Уже работают несколько отелей, музеев, мечетей. Строятся и ремонтируются жилые дома, образовательные и социальные учреждения, церкви. Одновременно проводятся работы по оценке и инвентаризации объектов с участием специалистов из различных сфер.

Напомним, 11 марта президент Казахстана прибыл с госвизитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали ряд документов.
 
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Теги:ТокаевАзербайджанВизит
12.03.2024, 15:15 100461

Казахстан подарил Азербайджану детский центр творчества   

Построенный по инициативе Касым-Жомарта Токаева центр открылся в азербайджанском Физули
Казахстан подарил Азербайджану детский центр творчества
Фото: Акорда
Баку. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии открытия Центра детского творчества имени казахского композитора Курмангазы в городе Физули, сообщает Акорда.

Акорда

Современный инновационный центр был построен по инициативе Касым-Жомарта Токаева в кратчайшие сроки в качестве гуманитарного дара братскому народу Азербайджана от казахстанцев.

Акорда

Данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всесторонних связей между нашими странами. Желаю вам успехов и процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие", - отметил Токаев в беседе с жителями Физули.


Акорда

В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана.

Это будет не только Центр детского творчества, это будет центр дружбы и братства Казахстана и Азербайджана. Мы искренне благодарны за эту инициативу. Это будет жить в памяти всех азербайджанцев", - сказал Алиев.


Выбор имени Курмангазы для нового образовательного комплекса не случаен. Произведения выдающегося казахского кюйши стали достоянием всего тюркского мира.

Акорда

Курмангазы - это титан казахской музыки, можно даже сказать, неотъемлемая часть тюркской культуры. Казахскую музыку трудно представить без имени Курмангазы. Его музыка очень динамичная, современная. До настоящего времени его знаменитый кюй "Сарыарка" слушается с большим волнением", - заметил Токаев.


Лидеры двух стран совместно осмотрели новые кабинеты, классы, залы и творческие студии Центра детского творчества.

Акорда

Закладка первого камня объекта состоялась в марте 2023 года. Проектирование было выполнено за 3 месяца, а строительство завершено за 9 месяцев.

В двухэтажном здании созданы все необходимые условия для внешкольного обучения 600 детей в несколько смен. Предусмотрены лекционный зал, класс шахмат, кулинарный класс, студия искусства и скульптуры, зал хореографии и спортзал, кабинет звукозаписи, музыкальный и вокальный класс, кабинеты фото-и видеомонтажа, веб-дизайна и робототехники, актовый зал, класс 3d-моделирования", - говорится в сообщении.


Акорда
Акорда

Особое внимание в центре будут уделять IT-стартапам и национальной культуре Азербайджана, в том числе искусству ковроткачества.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил коллективу центра копию домбры Курмангазы и автобус для перевозки воспитанников образовательного комплекса.

Акорда

Напомним, вчера президент Казахстана прибыл с госвизитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали ряд документов.
 
11.03.2024, 19:25 108891

По итогам визита Токаева в Баку подписан ряд документов

Всего подписано 14 документов
По итогам визита Токаева в Баку подписан ряд документов
Фото: Акорда
Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнером нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку. Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров.

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны следующие документы:

  1. Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики
  2. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов
  3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях
  5. План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы
  6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH)
  7. Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
  8. Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
  9. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики
  10. Меморандум о сотрудничестве между АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права "Агентство развития малого и среднего бизнеса" Азербайджанской Республики
  11. План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
  12. План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
  13. Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA)
  14. Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО "Государственная техническая служба" Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
 
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Теги:ТокаевВизитАзербайджан

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