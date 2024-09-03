02.09.2024, 21:11 5271
Токаев поздравил президента Вьетнама
Глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама
Фото: Акорда
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента То Лама с Днем независимости Вьетнама, сообщает пресс-служба Акорды.
В своей телеграмме глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.
Токаев пожелал президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу - мира и благополучия.
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02.09.2024, 12:14 8001
Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал - Токаев
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку
Фото: Акорда
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что проплаченные потуги посеять раздор в республике обречены на провал, сообщает Акорда.
При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество. Мы - прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи.
Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны.Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим справедливый, чистый и безопасный Казахстан. Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковой, конфессиональный, этнический или социальный.
Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - заверил президент.
Напомним, в прошлом году президент высказался о попытках разжигания межэтнической розни и подрыва согласия в Казахстане.
31.08.2024, 12:25 20771
Токаев поздравил короля Малайзии
Фото: Акорда
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Султана Ибрагима с Днем независимости Малайзии, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии - процветания.
Ранее глава государства поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости.
31.08.2024, 10:19 22431
Президент Казахстана поздравил президента Кыргызстана
Токаев высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
В поздравительном письме глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.
Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и процветания.
28.08.2024, 15:31 48086
Казахстан занимает принципиальную позицию в отношении нераспространения оружия массового поражения - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу отметил, что РК занимает принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения, сообщает Акорда.
Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры", - сказал президент.
В свою очередь Изуми Накамицу высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль страны в качестве средней державы.
В ходе встречи были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона.
28.08.2024, 11:17 50661
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 2 сентября
Фото: Мажилис
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11.00 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
26.08.2024, 18:38 72556
Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в России
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Палестина подаст запрос на вступление в БРИКС после октябрьского саммита в российском городе Казани, заявил на пресс-конференции посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению. И президент Владимир Путин дал обещание, что сессия будет полностью посвящена Палестине, поэтому у нас самые положительные ожидания от данного саммита", - цитирует ТАСС посла Палестины.
Абдель Хафиз Нофаль добавил, что приглашение Палестины на данный саммит - "положительное послание" и знак поддержки палестинскому народу.
Это приглашение означает, что, несмотря на все преступления, убийства и разрушения в секторе Газа, это наше послание, что Палестина все равно хочет жить, развиваться", - добавил он.
Ранее Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.
26.08.2024, 14:43 77066
Путин посетит Казахстан с государственным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Астану. Об этом стало известно из телефонного разговора президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со своим российским коллегой, сообщает Акорда.
Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества.
Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану.
Также президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.
23.08.2024, 12:53 117191
Довести объем взаимной торговли до 2 млрд планируют Казахстан и Таджикистан
Президент Казахстана выразил уверенность, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень
Фото: Акорда
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Душанбе. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой расширение торгового сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает Акорда.
В ходе беседы президент Казахстана выразил уверенность, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень.
Вчера состоялись очень обстоятельные и содержательные переговоры, достигнуты важные результаты. Хотел бы выразить Вам признательность за содействие в проведении бизнес-форума на очень высоком уровне. Подписаны контракты на более чем 1 млрд долларов. Это не может не радовать. В целом, мы вчера условились, что будем работать над достижением 2 млрд долларов взаимной торговли. Думаю, что правительства двух стран должны работать над поиском различных источников, которые могли бы привести к увеличению объема торговли между нашими странами", - отметил Токаев.
Он подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению конструктивного партнерства с Таджикистаном.
В свою очередь Кохир Расулзода поблагодарил Токаева за визит и подчеркнул заметную активизацию взаимовыгодных связей в последние годы.
Углубление сотрудничества с Казахстаном является главным приоритетом для правительства Таджикистана. Ваша страна для нас является очень важным торговым партнером. Казахстан стабильно, в течение многих лет занимает одну из ключевых позиций во внешнеторговом обороте. Увеличение товарооборота за первое полугодие составило около 20 процентов. Вы поставили задачу перед правительствами двух государств довести объем взаимной торговли до 2 млрд, и она реально выполнима", - отметил премьер-министр Таджикистана.
Собеседники подчеркнули важность практической реализации подписанных соглашений, а также полноценного раскрытия потенциала торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, сотрудничества в сфере транспорта и транзита.
Напомним, вчера по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали ряд важных двусторонних документов, в числе которых - договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном.
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