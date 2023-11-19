18.11.2023, 11:00 11031
Токаев поздравил султана Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана
Президент пожелал султану Омана успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Омана - благополучия
Фото: Акорда
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана, сообщает Акорда.
Сегодня Оман является авторитетным членом международного сообщества с динамично развивающейся экономикой и твердой политической позицией. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь шла к достижению высоких целей под вашим мудрым руководством", - говорится в поздравительной телеграмме.
Президент пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в столь ответственной деятельности, а братскому народу Омана - благополучия.
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12.11.2023, 18:43 77901
Это все глупость - Песков прокомментировал заявления западных СМИ о Казахстане и России
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Казахстан является стратегическим союзником России
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Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кремле прокомментировали недавнюю публикацию Bloomberg, в которой, освещая визит лидера Франции, назвали Казахстан "задним двором президента Владимира Путина".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию глупостью и информационной войной, сообщает РИА Новости.
Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан - это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме "или с этими, или с этими", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что Казахстан является стратегическим союзником РФ, и добавил, что российские власти дорожат этими отношениями.
Перспективы широчайшие. Поэтому мы будем развивать наши отношения. Это именно отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Это то, что мы отстаиваем", - сказал Песков.
12.11.2023, 16:31 80551
Казахстан поддерживает законные права палестинцев на самоопределение - МИД РК
Урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы "два государства для двух народов"
Фото: МИД РК
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины, сообщает пресс-служба МИД РК.
В своем выступлении на саммите министр иностранных дел РК заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Было подчеркнуто, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы "два государства для двух народов".
Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами - участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа", - заявил Нуртлеу, добавив, что с этой целью Казахстан проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня, которая была предложена Иорданией на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН 27 октября 2023 года.
Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что, к сожалению, мирные жители, в том числе слишком много детей, женщин и пожилых людей, стали невинными жертвами конфликта. Также была выражена глубокая озабоченность ситуацией с гражданами РК, которые в настоящее время находятся в секторе Газа и не имеют возможности покинуть эту территорию.
По итогам саммита участники приняли резолюцию, в которой было заявлено, что сектор Газа является неотделимой частью палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Была возложена ответственность на Израиль за вооруженный конфликт в секторе. Страны ЛАГ и ОИС договорились о создании системы финансовой безопасности для поддержки палестинцев.
09.11.2023, 18:46 153921
Токаев и Путин подписали ряд документов
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе.
По итогам переговоров подписаны:
- Совместное заявление президента Казахстана и президента России к десятилетию подписания договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
Также в рамках официального визита президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан;
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между РК и РФ на 2024-2026 годы;
- Совместный план мероприятий по взаимодействию КГД МФ РК и Федеральной таможенной службы РФ с участием представительств таможенных служб Казахстана и России на 2024-2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану историческим.
09.11.2023, 17:52 155821
Президент России предложил расширить сотрудничество на Байконуре
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в ходе брифинга предложил расширить сотрудничество на Байконуре.
Важно, что нам с казахстанскими коллегами удалось сохранить и преумножить тесную кооперацию в области космических исследований", - цитирует ТАСС главу российского государств.
Он отметил, что страны продолжают совместную эксплуатацию космодрома Байконур.
Хотелось бы перейти к расширению сотрудничества", - добавил Владимир Путин.
Напомним, в октябре президент РК отметил необходимость тесного сотрудничества с Россией для развития Байконура.
09.11.2023, 17:32 156806
Путин: Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники, сообщает пресс-служба президента РК.
Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам, - заявил президент России.
Кроме того, Владимир Путин считает, что приоритетными направлениями сотрудничества наряду с сельским хозяйством также должны стать такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство.
Как отметил глава государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.
В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.
Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства - достояние наших предков, испокон веков бок о бок живших по обе стороны границы. Эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям", - подчеркнул он.
В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и др.
В завершение встречи лидеры подтвердили взаимную приверженность углублению многогранных казахстанско-российских отношений и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану историческим.
09.11.2023, 16:33 159671
Токаев назвал визит Путина в Астану историческим
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин провели переговоры в узком составе, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.
Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.
Подчеркнув, что два народа связывают крепкие узы дружбы, историческая общность и добрососедские отношения, глава государства заявил об успешном развитии взаимодействия Казахстана и России по всем направлениям.
Динамично развивается промышленная кооперация. Здесь очень интересная цифра: представлены 143 проекта на сумму свыше 33 млрд долларов. Из них 140 проектов реализуются на территории Казахстана. Россия - безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. В нашей стране зарегистрировано более 20 тысяч российских компаний. Прямые инвестиции из Российской Федерации, по нашей оценке, превысили 20 млрд долларов. Причем только за последние два года вложено порядка 3,5 млрд долларов. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 млрд долларов", - привел данный президент Казахстана.
Также он отметил активное продвижение сотрудничества в нефтегазовой отрасли.
Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию Казахстана вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства выразил уверенность, что солидный пакет соглашений и бизнес-контрактов, подписываемых в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, раскроют весомый потенциал не только области, но и целых отраслей экономик двух стран.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее
Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются (...) Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем", - подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер высокое оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.
В ходе переговоров главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества. Стороны также обсудили ключевые аспекты взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, здравоохранение и культурно-гуманитарные связи.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов.
09.11.2023, 15:03 162291
Токаев выразил надежду на стратегическое партнерство с Россией в решении проблемы дефицита водных ресурсов
Совместно с Россией реализуется единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш
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Кокшетау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул проблему дефицита водных ресурсов.
По словам Токаева, ситуация дефицита воды усугубляется высоким уровнем водоемкости ключевых отраслей отечественной экономики, особенно сельского хозяйства.
Он заявил, что Казахстан приступает к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3500 километров каналов. Это, по его словам, позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды.
Кроме того, в Казахстане разрабатывается новый Водный кодекс, направленный на снижение дефицита водных ресурсов.
Совместно с Россией реализуется единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш. Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью заявил, что важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для двух стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также комиссии по сохранению экосистемы реки Урал.
09.11.2023, 08:22 168431
Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента России Владимира Путина, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, президент России прибыл в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
В рамках форума состоится пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
Также состоится заседание казахстанско-российского делового совета, панельные сессии по темам:
- Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях;
- Цифровые технологии в АПК;
- Молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?