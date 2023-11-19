Токаев поздравил султана Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины, - Делегация Казахстана во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины, сообщает пресс-служба МИД РК.





В своем выступлении на саммите министр иностранных дел РК заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Было подчеркнуто, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы "два государства для двух народов".





Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами - участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа", - заявил Нуртлеу, добавив, что с этой целью Казахстан проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня, которая была предложена Иорданией на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН 27 октября 2023 года.





Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что, к сожалению, мирные жители, в том числе слишком много детей, женщин и пожилых людей, стали невинными жертвами конфликта. Также была выражена глубокая озабоченность ситуацией с гражданами РК, которые в настоящее время находятся в секторе Газа и не имеют возможности покинуть эту территорию.





По итогам саммита участники приняли резолюцию, в которой было заявлено, что сектор Газа является неотделимой частью палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Была возложена ответственность на Израиль за вооруженный конфликт в секторе. Страны ЛАГ и ОИС договорились о создании системы финансовой безопасности для поддержки палестинцев.